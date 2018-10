Garrison Rochelle, addio. Ci siamo, Amici di Maria De Filippi sta per tornare. Tanta l’attesa, tante le aspettative. E mentre Maria sta lavorando sodo per offrire al suo pubblico uno show indimenticabile, si completa la squadra dei professori di ballo dell’edizione 2018 del reality. Già perché quest’anno Garrison Rochelle se ne va. Ormai è ufficiale: per mesi è circolata la voce che sarebbe stato Stefano De Martino a prendere il suo posto. Ma pare che Maria abbia cambiato idea… Dopo settimane di attesa per il nome che avrebbe preso il posto di Garrison Rochelle nel programma, è di queste ultime ore la notizia dell'approdo nel cast di Timor Steffens, vecchia conoscenza della tv italiana. Dopo Alex Britti che sarà il nuovo docente di canto, ecco la seconda novità di Amici 2018. Il suo nome non vi dice nulla? Beh, sappiate che Timor Steffens è un nome pesante nell’ambito del ballo. In passato, per dire, è stato direttore artistico di "The Voice of Italy". Continua a leggere dopo la foto

Non solo: anche giudice del programma "Dance Dance Dance". E niente, per chi aveva sperato di vedere Stefano De Martino nel ruolo di docente, è una grossa delusione. Ma Timor Steffens sa fare alla grande il suo mestiere e lo dimostrerà nel corso della trasmissione. Sarà lui quindi a sedere al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Mentre è confermato l'addio a Garrison. Che, dopo 18 anni di onorata carriera, è pronto a cambiar vita.

Siamo vecchi se diciamo: "Mamma mia come passa il tempo"? Un po'. Però ci sembra giusto qualche anno fa che Garrison ballava insieme a Lorella Cuccarini a Buona Domenica. Accidenti, se ne è passata di acqua sotto i ponti… Ad ogni modo, c'è la possibilità che Garrison Rochelle non lasci definitivamente il programma: potrebbe avere il ruolo di coordinatore dell'area ballo. Però non lo vedremo più nelle dirette. Volete qualche info in più su Timor Steffens? Olandese, 31 anni, vanta moltissime esperienze di livello internazionale.

Tanto per darvi un'idea, ha lavorato con alcune delle più grandi star della musica moderna, come Beyoncé, Whitney Houston, Janet Jackson, Chris Brown, Usher e Christina Aguilera. Non solo: era stato uno dei dodici ballerini prescelti per il This Is It Tour, l'evento che avrebbe segnato il ritorno sulle scene di Michael Jackson, che venne poi annullato a causa della morte dell'artista. Gira voce che abbia anche avuto una relazione con Madonna.

