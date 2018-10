Sabato 27 ottobre, a partire dalle 20.40, su Rai1 torna Portobello, condotto da Antonella Clerici, in prime time per sei serate, durante le quali i veri protagonisti saranno gli inserzionisti in studio e la gente comune che telefonerà durante la diretta. In studio, ad affiancarla nella conduzione, ci sarà Carlotta Mantovan che si occuperà inoltre di supervisionare e coordinare l’operato delle sei centraliste. La moglie dell'indimenticabile Fabrizio Frizzi si occuperà, tra l'altro, di supervisionare e coordinare il lavoro delle sei centraliniste. Il format, seppur parzialmente rinnovato, sarà sempre quello storico, che ha contraddistinto Portobello dal 1977 in poi, quando a condurlo c'era un altro gigante della tv italiana come Enzo Tortora. "Per riportare in Rai Portobello ci voleva una presentatrice di una certa età, una persona che quella trasmissione l'ha vista - spiega Antonella, che nel 1983 aveva 20 anni - Io ricordo tutto di quel periodo, le immagini di Enzo in manette, le cronache sulla sua vicenda, credo che abbia subito l'ingiustizia più grande che si possa sopportare". (Continua a leggere dopo la foto)



"Le rubriche saranno identiche. Ci sarà anche il pappagallo", aveva raccontato la conduttrice tra le pagine de Il Secolo XIX. Anche dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, la Clerici ha dichiarato di avere avuto voglia di rivedere le cose nella sua vita, mettendo in fila tutte le priorità: "Ho capito che dovevo rivedere la mia vita". Proprio per questo, ha deciso di lasciare il famoso cooking show della rete ammiraglia di Casa Rai e andare a vivere insieme al compagno Vittorio Garrone. La conduttrice ha fortemente voluto accanto a se Carlotta Mantovani, moglie del compianto Fabrizio Frizzi.

Portobello, che nacque nel 1977 e fu condotto dall’indimenticabile Enzo Tortora, torna su Rai 1 grazie ad Antonella Clerici. Il compito delle centaliniste consisterà nel rispondere al telefono a tutti coloro che vorranno intervenire durante lo show e smistare, dal Centralone, le chiamate stesse agli inserzionisti. Immancabile presenza, durante tutte le puntate, sarà il pappagallo, icona, da sempre, di questo programma nel suo perenne e divertente mutismo. Gli studi Mecenate 2000 di Milano si trasformeranno, per Portobello, in un grande mercato, nel quale Antonella Clerici, passeggiando, incontrerà tanti personaggi diversi, persone comuni e volti celebri della tv, tutti accomunati dal desiderio di offrire o richiedere qualcosa.

Quest'estate Antonella Clerici e Carlotta Mantovan hanno trascorso le vacanze estive insieme. Sono state in Liguria e Portofino, dove tra sorrisi e chiacchiere intime Vittorio e Antonella avevano accolto con loro anche la piccola Stella, faticosamente alla ricerca della normalità dopo il tremendo lutto. E la vedova del popolare conduttore aveva certamente gradito la compagnia, apparendo sorridente nel trovare il conforto di un'amica speciale. Nel settembre del 2018, poi, la nuova avventura lavorativa con Michele Mirabella e il suo ''Tutta salute''.

