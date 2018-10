“Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria. Solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera". Come? Non ha aggiunto le cifre (che a questo punto avremmo voluto conoscere), ma Eleonora Giorgi si dimostra ancora una volta incontenibile nella Casa del Grande Fratello Vip. L'attrice, scampata l'eliminazione (il pubblico ha fatto uscire Enrico Silvestrin, ndr) rivela ai coinquilini un (altro) dettaglio piuttosto sorprendente che, stavolta, riguarda il figlio Paolo Ciavarro, avuto da Massimo Ciavarro. La confessione, che probabilmente imbarazzerà Maria De Filippi, è arrivata nella notte, poche ore dopo la sorpresa ricevuta da Paolo nella Caverna. Il ragazzo l'ha raggiunta mentre Eleonora stava godendosi un faccia a faccia con Stefano Sala, per il quale sembra avere una cotta. (Continua dopo la foto)



Che burlona Ilary Blasi, sul più bello ha fatto sì che Ciavarro junior interrompesse 'l'idillio'. Ma la Giorgi, ci mancherebbe, è stata felicissima di riabbracciarlo. "Io mi aspettavo lacrime, emozioni, invece niente", ha scherzato Paolo. E Ilary: "Ma ti credo, sei entrato sul più bello! Stava arrivando il bacio!". Poi spazio alla dolcezza: "Io ho sempre faticato ad esternare le mie emozioni nei tuoi confronti, non ci crederai ma mi manchi e ti voglio bene – ha detto alla madre - Sei il mio più grande orgoglio, lo sei stata e lo sarai sempre."

Eleonora ha rivelato che prendendo pochi soldi nelle trasmissioni in cui lavora, Paolo è costretto a fare anche un altro lavoro. Ma chi è Paolo Ciavarro? Nato a Roma il 22 ottobre del 1991, è laureato in Economics and Business alla LUISS in lingua inglese ed è un grande appassionato di sport in generale. Soprattutto di calcio: ha giocato nell’AS Roma sfiorando poi il professionismo in Inghilterra.

In tv l'abbiamo conosciuto nel 2013, quando ha partecipato al reality “Pechino Express 2 – Obiettivo Bangkok” in coppia con il padre . Dopo quell'esperienza televisiva ha poi partecipato a diverse trasmissioni e spot pubblicitari. Nel 2016 è entrato a far parte del cast del tribunale televisivo “Forum” come assistente della conduttrice Barbara Palombelli e, come detto, da novembre 2017 affianca Stefano De Martino e Marcello Sacchetta nel daytime di Amici17 nel ruolo di supporter.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti: colpo bassissimo per Maria De Filippi. Torna in tv, ecco dove va!