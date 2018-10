Era il 2011 quando Guendalina Tavassi entrò nella casa del Grande Fratello. Sono passati sette anni dall’ingresso dalla porta rossa e la sua vita è radicalmente cambiata. L'ex gieffina è diventata un’opinionista, partecipando a diverse trasmissioni di Barbara D’Urso, e da qualche settimana è impegnata in ''Tale e Quale Show'', il programma condotto da Carlo Conti, in onda su Rai Uno. In un’intervista sul settimanale ''Ora'' rivela di aver subito un grave trauma da piccola. Per la romana, infatti, la separazione dei genitori è stato un duro colpo. Guendalina stessa confessa: “La separazione dei miei genitori è stato il trauma della mia adolescenza”. Durante l'adolescenza Guendalina è diventata mamma di Gaia, ma la notizia della gravidanza - la Tavassi aveva solo 17 anni quando comunicò la notizia a casa - non è stata presa positivamente dalla famiglia, in particolar modo dal padre. (Continua a leggere dopo la foto)



“Papà per mesi e mesi non mi rivolse la parola. - ha detto la concorrente di 'Tale e quale show' - Mi disse solo che metteva a disposizione un tetto per me e per la piccola. Per quanto riguardava la gestione di mia figlia invece me la sarei dovuta sbrigare da sola”. L'ex concorrente del Grande Fratello ha concluso ringraziandolo ugualmente: “Oggi lo ringrazio perché il dovermi occupare di mia figlia mi ha fatto maturare e resa migliore”, ha spiegato la Tavassi al settimanale ''Ora''.

Poi il racconto si è spostato sulla sua infanzia, quando i genitori decidono prima di separarsi e poi di divorziare. “Non posso dire di essere stata una bambina infelice. Decisi di vivere con mio padre, mentre mio fratello rimase con mia madre. Per questo, papà è stato anche un mammo e questo suo ruolo era anche divertente”. In tutto questo, però, Guendalina racconta di aver trovato anche un lato positivo. “Papà non mi vietava nulla, ho sempre fatto di testa mia. Mi ha viziato e coccolato e ancora oggi è perdutamente innamorato di me”. Parole malinconiche quelle della romana che, lasciano chiaramente intendere quanto sia forte il suo legame col padre.

Quando arriva al Grande Fratello Guendalina è legata a Remo Nicolini, ma durante la sua permanenza al GF l'uomo la tradì con una ragazza conosciuta in discoteca. Dopo la fine del reality Guendalina Tavassi si innamoròìa dell’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte, che ha sposato nel 2013. La coppia oggi ha due figli: Chloe e Salvatore, mentre Gaia vive con papà Remo e la sua nuova compagna.

