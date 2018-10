Tra l'attacco di Cristiano Malgioglio a Ivan Cattaneo e la lite furiosa tra la Marchesa (o presunta tale) d'Aragona e Patrizia De Blanck nella Casa, l'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata tutt'altro che noiosa. E non ci si sono messi pure i padroni di casa, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con la prima che ha preso una posizione netta contro Fabrizio Corona e il secondo che ha difeso il suo giornale. Ma bisogna fare una premessa. Succede tutto dopo lo sfogo della signora Monica, la mamma di Silvia e Giulia Provvedi, che dallo studio e in collegamento con le figlie ha voluto dare la sua versione dei fatti sull'affaire Corona. Già a Mattino Cinque aveva rivelato che Fabrizio aveva sbattuto fuori di casa tutti gli scatololoni della figlia senza però ridarle "i suoi preziosi" e al GF Vip è voluta intervenire ancora forse per mettere un punto a questa situazione che, fuori dalla Casa, sta facendo ancora parlare. (Continua dopo la foto)



"Corona ha raccontato un mare di bugie – ha detto la mamma de Le Donatella - Prima delle ferie, Fabrizio le aveva regalato un anello di fidanzamento e le aveva chiesto di sposarlo. Il secondo giorno di vacanza le ha buttato fuori di casa gli scatoloni e si è tenuto i preziosi. Lei aveva cercato di lasciarlo più volte. Lei lo ha lasciato per telefono: 'Non vali niente'. Lui non si aspettava che mia figlia lo avrebbe lasciato. Ma Silvia era stanca". Mentre parlava, le gemelle si sono commosse. Poi Silvia ha detto la sua.

"Mi aspettavo che mia madre intervenisse – ha assicurato la ex di Corona - Sono contenta che lei sia orgogliosa di me. Sono parole di una madre che vuole bene. Voglio farla stare tranquilla. Non ho piacere ad aprire questo discorso. Quello che dice è vero". L'importante, ha sottolineato ancora la madre, è che ora Silvia è tornata a sorridere. E quando si credeva chiuso il discorso Corona, Ilary entra a gamba tesa. Così: "Noi siamo qui come ogni lunedì - attacca la conduttrice - se vuole parlare. Se non vuole, ce ne faremo una ragione, come abbiamo fatto negli ultimi due anni”.





A quel punto Signorini prova a parlare dell’intervista che uscirà nei prossimi giorni su Chi, ma inaspettatamente la Blasi l'ha interrotto lasciando tutti stupiti: “Alfonso, sinceramente le interviste, lettere e tweet di Corona lasciano il tempo che trovano, visto che cambia idea ogni 20 giorni, quindi può venire di persona, per me argomento chiuso, andiamo avanti”. Gelo. Scusami ma devo difendere il mio giornale...”, è stata la replica di un Signorini visibilmente imbarazzato (e anche un po' stizzito).

Ilary Blasi e la parrucca al Grande Fratello Vip: la verità a Verissimo