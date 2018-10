Antonella Clerici ha partecipato all'ultima puntata di 'Tale e Quale Show' e tutti a farle i complimenti su Instagram, sotto alla foto con Carlo Conti. “Che gioia essere qui con il mio adorato fratellino. Ci state guardando? Come me la cavo come giurata?”, ha scritto la conduttrice che tra poco tornerà in prima serata, su Raiuno, con 'Portobello'. Sono piovuti like e messaggi estasiati sotto al post con Conti e in effetti Antonellina è radiosa nella foto. Poche ore dopo, però, ha postato un'altra fotografia che invece non è piaciuta a tutti. Fotografia che, come fa sapere lei, ha scattato il compagno Vittorio Garrone, ma chi la segue su Instagram non ha potuto non notare le differenze con il post precedente, quello con Conti. Anche perché nel nuovo la Clerici appare senza trucco. Non solo: anziché sfoggiare il suo bellissimo sorriso, ha un'espressione seriosa, cupa, quasi preoccupata. E con queste parole augura un buon weekend ai suoi follower: “Buon sabato in relax” con un cuoricino. (Continua dopo la foto)



“Non sei venuta bene in questa foto sembra che tu sia appena uscita da una sbornia”; “Mi sembri più arrabbiata che in relax!!! Dov’è finito il tuo sorriso??? Non sembri manco più te!!!”; “Inquietante questa foto!”. E ancora, si legge tra i numerosi commenti: “Antonella non sembri tanto rilassata in questa foto!”; “Sei diventata proprio brutta!” e “Il tuo sguardo sembra tutto tranne che rilassato”. Certo, ci sono anche quelli per cui Antonellina è bella anche senza trucco,“sempre e comunque”, ma molti sono rimasti spiazzati.

Spiazzati anche perché, al di là del fatto che non c'è traccia di make up sul suo volto (a parte, forse, un po' di rossetto) di solito la Clerici si mostra solare e sorridente, non così. Ma tra i tanti commenti (se ne contano oltre 700) non mancano quelli dei fan più nostalgici. Quelli che rivorrebbero a 'La prova del cuoco', ora condotta da Elisa Isoardi. Non se ne fanno una ragione di non vederla più nello studio che per 18 anni l'ha vista padrona di casa e non perdono occasione di farle notare quanto si senta la sua mancanza.

Visualizza questo post su Instagram Buon sabato in relax❤️pic by @vittorio_garrone Un post condiviso da @ antoclerici in data: Ott 13, 2018 at 4:08 PDT





Ma l'attesa di rivederla sul piccolo schermo ormai è quasi finita. Il prossimo 27 ottobre, infatti, Antonellina tornerà con una nuova avventura. Sabato prossimo è il giorno X: comincerà 'Portobello', una versione moderna dello show che fu del mitico Enzo Tortora. Sul fronte concorrenza, dunque, la Clerici se la vedrà con 'Tu sì que vales' ma nelle interviste rilasciate recentemente ha detto di non temerla e di voler portare un tocco femminile e personale nel suo 'Portobello', pur rispettando la trasmissione che ancora oggi molti ricordano con tanta nostalgia.

