Non solo le coppie (più o meno) famose. A Temptation Island Vip anche qualche single si è distinto in questa prima edizione. Come Nicolò Ferrari, che avevamo conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatore di Nilufar Addati. Era arrivato fino alla fine, ma poi la tronista gli aveva preferito Giordano Mazzocchi ed è con lui che ha voluto mettere alla prova il rapporto al 'reality dei sentimenti' guidato da Simona Ventura. Ma al villaggio delle fidanzate, Nilufar si è ritrovata Nicolò tra i tentatori e proprio nei giorni scorsi lui ha raccontato la sua esperienza a Temptation e la sua verità sul rapporto con Nilufar al reality sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

"Spesso abbiamo parlato di cose che non c’entravano con Giordano, e dentro di me dicevo: ‘Ma perché lo fa proprio con me?'. A differenza di quello che ha detto – racconta Ferrari -, non stava tutto il tempo a dire che Giordano le mancava e che l’amava, ma anzi spesso lo criticava sottolineava tutte le sue mancanze. E ripeteva spesso che non si sentiva capita, che lui non la portava a cena fuori o non condivideva le sue passioni". (Continua dopo la foto)



Ma Nilufar e Giordano sono usciti dal programma insieme e, nello speciale Temptation Island Vip di Uomini e Donne che deve ancora andare in onda, hanno fatto sapere di essere più uniti e innamorati di prima. Giordano ha difeso Nilufar anche quando Gianni Sperti l'ha attaccata. Ad avviso dell'opinionista, ha illuso un'altra volta Nicolò mancando tra l'altro di rispetto al fidanzato Giordano, dal momento che Ferrari era un suo rivale ai tempi del trono.

Di fronte a quelle parole, Nilufar non ha retto ed è scoppiata a piangere ma è stata subito consolata dallo stesso Giordano. Insomma, nonostante tutto tra loro le cose vanno bene adesso. Quindi niente da fare per Ferrari. Che, viene fuori solo ora, ha avuto un piccolo incidente durante l'ultimo giorno di registrazione. I suoi follower di Instagram, infatti, hanno notato subito dei cerotti sul viso e gli hanno chiesto cosa fosse successo nelle Storie.

"Ultimo giorno, un secondo prima di uscire dal villaggio per via del pavimento bagnato ho fatto una brutta caduta – ha quindi spiegato Ferrari - Fiumi di sangue e tanta preoccupazione da parte della redazione, della produzione e dei miei compagni di viaggio che mi sono stati vicino, non smetterò mai di ringraziarli". Per questo ha una cicatrice sul mento, "ma poco importa, l'importante è la salute, ora sto bene e non ho più dolore", ha aggiunto Nicolò.

