Come se la gara Auditel non fosse già accesissima tra Domenica Live e Domenica In, adesso ci si è messa pure Grecia Colmenares ad aggiungere benzina sul fuoco. La regina assoluta delle soap opera sudamericane si è infatti resa protagonista di una gaffe clamorosa sui social e, non paga, ne ha parlato apertamente nel corso della sua ospitata, in diretta tv, da Barbara D'Urso. Certo, che ne sa lei della sfida degli ascolti che sta infuocando da quasi un mese la tv italiana e che, forse, ha rotto la lunga amicizia tra la D’Urso e Mara Venier. Ma andiamo a raccontare subito i fatti. Prima di entrare in studio da Carmelita in compagnia del suo nuovo (e giovanissimo) fidanzato, la diva venezuelana che molti ricordano in 'Topazio' e 'Milagros' ha invitato i suoi fan di Instagram a seguire l'intervista che sarebbe andata in onda da lì a poche ore. Peccato, però, che abbia fatto un po' di confusione e, anziché invitarli a sintonizzarsi su Domenica Live, nel video abbia detto “Domenica In”. (Continua dopo la foto)



E se a qualcuno, magari alla stessa D'Urso, la gaffe era sfuggita, la Colmenares l'ha apertamente rivelata a conduttrice e pubblico nel corso dell'ospitata. “Ho scritto sui social Domenica In e non Domenica Live”, ha detto Grecia a Barbara. Lei, che sulle prime è rimasta un po' perplessa e spiazzata, si è subito ripresa e ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Mara Venier e al programma avversario. "Quanti follower hai su Instagram? 20mila? E vabbè, abbiamo regalato 20mila persone alla concorrenza. Sono una donna generosa, regaliamo questo pubblico", ha detto.

È finita qui? Nossignori. Perché poco dopo Barbara ha salutato Grecia a dopo la pubblicità, ma al rientro in studio la Colmenares non c'era più. E la D'Urso, da sola in studio: “Siamo fortunati, gli inserzionisti pubblicitari scelgono questa trasmissione e quindi dovevo andare a nero per forza”. Ecco: ai telespettatori più social questo 'dettaglio' non è sfuggito e su Twitter si sono chiesti se il saluto "forzato" non sia stata in realtà “una vendetta”. "L'ha cacciata!", scrive uno. E un altro: "Tutti guardano Domenica In ormai, Barbara fattene una ragione".

Ovviamente domani Barbarella dirà di avere perso perché Grecia Colmenares ha sbagliato e ha fatto regalare qualche punto alla concorrenza. #domenicalive #domenicain — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) 14 ottobre 2018

Grecia Colmenares in confusione tra #DomenicaIn e #DomenicaLive sintesi di Twitter la domenica pomeriggio. pic.twitter.com/KbzrwFS0OL — CHOCCATESUSPIGOLO (@capatesuspigolo) 14 ottobre 2018

La Colmenares che era convinta di andare da Mara Venier a domenica in non ha prezzo!!! #domenicalive — Claudio sBAdiGLIONI (@Luthor___) 14 ottobre 2018





Anche il pubblico, ormai, si è appassionato al testa a testa tra Barbara e Mara che va in scena ogni domenica. Per la cronaca, l'ultima puntata è stata vinta dalla Venier. La sua Domenica In ha infatti portato a casa il 19.2% di share con 2.813.000 spettatori nella prima parte, dalle 13.59 alle 14.55 (quando è andata in onda l'intervista alla sorella di Stefano Cucchi), e il 18.5% con 2.274.000 spettatori nella seconda, dalle 14.59 alle 17.23.

