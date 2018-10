Giovanni Floris è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Conduce il talk-show ''Dimartedì'' su LA7. Ha condotto Ballarò su Rai 3 ed è stato corrispondente dagli Stati Uniti d'America. Nato a Roma, da famiglia di origini sarde (il padre Bachisio è stato un famoso autore televisivo), si è formato come allievo di illustri accademici del diritto, tra cui l'ex ministro della Difesa Antonio Martino. Nel 1991 ha conseguito la laurea in Scienze politiche; la sua tesi ha vinto il premio Mondoperaio permettendogli di avere numerose collaborazioni con diverse riviste (tra cui l’omonima Mondoperaio). Dopo aver frequentato la Scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia, nel 1996 è stato assunto al Giornale radio RAI (redazione economica); già inviato estero e conduttore di trasmissioni come Baobab, notizie in corso e Radio anch’io. Durante l’attentato terroristico dell’11 settembre 2001, Giovanni Floris si trovava proprio a New York. (Continua a leggere dopo la foto)



In seguito a questa vicenda è stato assunto come corrispondente per la Rai dagli Stati Uniti, dove lo stesso giornalista andò a vivere. L’anno seguente a questa svolta lavorativa, il conduttore è stato assunto in qualità di presentatore del noto talk-show Ballarò trasmesso su Rai Tre. È stato proprio questo programma a dargli grande popolarità tra il pubblico italiano. Giovanni Floris ha condotto il talk show di attualità e approfondimento politico Ballarò (dal 2002 al 2014, Raitre).

Giovanni Floris è anche un affermato saggista. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo ''Monopoli'' (pubblicato nel 2005), Mal di merito (2007), Separati in patria (2009), Decapitati (2011), Oggi è un altro giorno – La politica dopo la politica (2013), Il confine di Bonetti (2014), La prima regola degli Shardana(2016), Quella notte sono io (2016) e Ultimo banco. Perché insegnanti e studenti possono salvare l'Italia (2018). Nel 2014 ha condotto su La7 la striscia informativa ''diciannoveEquaranta'', e dallo stesso anno conduce sempre su La7 il martedì sera il talk show ''diMartedì'' , programma mandato in onda in prima serata ogni martedì sera, in “competizione” con “Ballarò”.

Per quanto riguarda la vita privata, il giornalista è felicemente sposato con Beatrice Mariani. Dal matrimonio sono nati due figli maschi: Valerio e Fabio. Il giornalista è sposato con la sua compagna “Beatrice Mariani” dalla quale ha avuto due figli. Giovanni Floris ha ottenuto una piccola comparsa all’interno della pellicola “Questa notte è ancora nostra” mentre nel periodo universitario è stato anche animatore all’interno di villaggi turistici. Giovanni Floris (nato il 27 dicembre 1967 a Roma) è alto un metro e ottanta centimetri e pesa circa settantacinque chili.

