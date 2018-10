Sossio Aruta non demorde. Non si arrende l'ex protagonista di Temptation Island Vip, che è uscito dal programma da single dopo il falò con la fidanzata, Ursula Bernardo. Un falò più che acceso, tanto che la conduttrice, Simona Ventura, li ha dovuti separare. In breve, Ursula non ha retto al comportamento di lui con la single Sara e al confronto finale, dopo 21 giorni trascorsi a vedere video di lui nel pinnettu, è sbottata. E alla fine, quando la Ventura le ha chiesto se volesse uscire dal villaggio da sola o con il compagno, la ex dama del trono over non ha avuto dubbi. Non è andata meglio nella puntata speciale di Uomini e Donne dedicata ai protagonisti della prima edizione di Temptation. Lì, poi, nello studio di Maria, Sossio non è proprio stato accolto con calore. Nemmeno un applauso per lui. E poi, come era prevedibile, ha ricevuto critiche e attacchi da parte degli opinionisti della trasmissione, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma qualcosa è successo tra lui e Ursula dopo la fine delle riprese, quindi un mese fa circa. (Continua dopo la foto)



I due ex si sono rivisti. Ursula ha raccontato che Sossio è andato da lei dopo il programma, ma anche che poco dopo è venuta a conoscenza di una conversazione tra lui e un'altra ragazza. Quindi la decisione di chiudere definitivamente la loro storia. Aruta, dal canto suo, ha spiegato di aver avuto alcuni incontri intimi con la Bennardo dopo che lei l'aveva lasciato al falò di confronto. Un dettaglio che Ursula, mamma di due figli, avrebbe preferito non divulgare di fronte alle telecamere.

In puntata, dunque, la ex dama si è infuriata e ha preso le distanze dall'ex in quella che è sembrata a tutti essere una rottura definitiva. Ma Sossio, a quanto pare, è intenzionato a ricucire il rapporto. Stando alla dedica per Ursula sui social, l'ex calciatore vuole riconquistarla Dopo tutto quello che è successo, i fan sono rimasti a dir poco spiazzati quando hanno visto sul profilo Instagram di lui un video di immagini con in sottofondo la canzone di Ed Sheeran 'Perfect' e la dedica alla ex.

Visualizza questo post su Instagram MANCHII.....❤❤❤.....😑😑😑 Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial) in data: Ott 14, 2018 at 4:46 PDT





Le foto mostrano i momenti più belli della storia di Sossio e Ursula e la didascalia del post è eloquente: “Manchi”, con tanto di cuoricini. Sossio, dunque, sembra pentito e intenzionato a ricucire il rapporto con la Bernardo, ma non tutti i fan ne sono convinti. Il video di perdono non è stato visto di buon occhio. L'impressione di molti è che sia una mossa studiata per uscire pulito dal caos che si è creato attorno a lui. Da Ursula, intanto, non è arrivato alcun commento alla dedica di Aruta.

