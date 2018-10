Lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La Marchesa d’Aragona fa discutere sia fuori sia dentro il loft di Cinecittà. Finalmente si scoprirà tutta la verità sul titolo nobiliare della concorrente del reality. A far luce ci penserà la contessa Patrizia De Blanck. Scopriremo inoltre chi sarà eliminato tra Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin. Non mancheranno poi nuove nomination. No solo. Forse ci sarà un’eliminazione a sorpresa. Il motivo? Una bestemmia. L’ audio che sta girando in rete non lascia spazio a dubbi: un concorrente ha bestemmiato e quindi merita la squalifica. È però mistero sull'identità del diretto interessato. Nella clip diffusa dal giornalista Alberto Dandolo si sente un ragazzo che pronuncia nitidamente una bestemmia. “VIDEO SGOOP! Alzate l’audio e sentirete una BESTEMMIA. Chi l’ha pronunciata? Perché non viene espulso? Forse trattasi di un concorrente molto amato e protetto dal GF? Ah, saperlo… #bestemmia #impunità #gfvip”, si legge sul post di Dandolo. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel frattempo diversi telespettatori si sono fatti sentire sui social: “Si sente chiaramente”, “Si sente, eccome”, “Ora vedremo i provvedimenti che sicuramente NON ci saranno”… Altro dubbio si annida su chi avrebbe pronunciato l’imprecazione. Alcuni sono sicuri che si tratti di Fabio Basile, altri hanno fatto il nome di Francesco Monte. Non è possibile dare con certezza un volto a quella voce: a farlo saranno gli autori stessi, con l'ausilio di inquadrature diverse, ma sui social è già toto-nome.

Di certo si sa c'è che il concorrente incriminato non è Stefano Sala, inquadrato nelle immagini. Non è la prima volta che un inquilino della Casa viene espulso per questo motivo. Stessa sorte toccò lo scorso anno a Gianluca Impastato e a Marco Predolin. Si attendono provvedimenti nella puntata del reality in onda stasera, lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5. Nella diretta di oggi un altro inquilino potrebbe lasciare la casa per squalifica. Il concorrente coinvolto è Elia Fongaro, che, durante la festa hippie organizzata nella serata di sabato, 13 ottobre, ha commesso un gesto di grave portata per il regolamento.





L'ex velino, infatti, ha erroneamente aperto la porta rossa della casa che non dovrebbe mai essere aperta se non per uscire per eliminazione o abbandono del gioco. Vedendo i filmati di Mediaset Extra, però, in molti hanno visto il gesto come qualcosa di non pensato dettato dall'euforia data dalla festa. I video, ora, sono al vaglio della produzione del reality-show e solo nella diretta di stasera si scoprirà il destino di Fongaro.

“Ha bestemmiato!”. GF Vip, Francesco Monte in guai grossi: “Ecco che ha detto”