In molti in Italia hanno conosciuto Sandokan attraverso la televisione, prima che sui libri, l'opera di Emilio Salgari, grazie al bellissimo volto Kabir Bedi uomo affascinante e misterioso con gli occhi bistrati di kajal, che si faceva chiamare la tigre di Mompracen. Eppure quei racconti esotici hanno unificato l'Italia, nella lingua e nell'immaginario collettivo. Nato nel 1946 a Lahore, nel Punjab pachistano (allora parte del dominio coloniale britannico), frequenta lo Sherwood College di Nainital. In Italia ha ricevuto il Pegaso d'oro alla carriera nel 2007. Nel 2010, è nominato cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Negli anni settanta incollò circa 30 milioni di telespettatori, Kabir Bedi, Ha recitato in un centinaio di pellicole, è riconosciuto a livello internazionale. Tra i film più noti da lui interpretati si ricorda quello di James Bond Octopussy (007 Operazione Piovra) dove ha recitato la parte dell'avversario di Roger Moore. (Continua a leggere dopo la foto)



Il protagonista assoluto, che alla fine degli anni '70 diventò un sex symbol grazie alla sua interpretazione di Sandokan , ha ammesso che è grazie proprio alla serie diretta da Sergio Sollima ad essere stato il primo attore di Bollywood ad avere una carriera internazionale: "è stato il più grande evento della tv italiana. Recentemente l'attore, ospite a ''Storia italiane'' di Eleonora Daniele ha portato per la prima volta in tv il dramma di suo figlio Siddarth, suicidatosi ne 1997: ''Mio figlio mi ha parlato, mi ha detto penso al suicidio. Io ho provato a dargli speranza, ma lui diceva ‘che cosa faccio tutto il giorno? Il cibo non ha sapore, tv e libri non hanno senso per me. Non mi posso concentrare''.

Il ragazzo, affetto da schizofrenia, si è tolto la vita a soli 26 anni nel 1997. ''Io ho chiamato la squadra per la prevenzione del suicidio di Los Angeles - racconta tra le lacrime - dove lui era in cura. Loro hanno parlato con lui, ma ultimamente lui non voleva vivere così. Come padre, naturalmente, facevo tutto il possibile per dargli speranza, per dirgli cose che gli dessero coraggio''. Il grande attore indiano, popolarissimo in Italia per aver interpretato Sandokan, ricorda il figlio.

''Era un genio dell'informatica e aveva cominciato a insegnare all'università. Improvvisamente accadono cose che non capiamo... abbiamo pensato fosse depressione e per due anni abbiamo provato a curare questa condizione, ma dopo un incidente violento i medici hanno diagnosticato schizofrenia''. Una malattia che la famiglia ha provato a curare ma ''nessuno sa quali sono le cause – ha sottolineato Bedi – e non esisteva una cura per questo. Il problema è che tutto quello che danno è come dare pillole per dormire. Servono per vivere bene, senza violenza, nella società ma non danno la capacità di lavorare e neanche di concentrarsi''.

