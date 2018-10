Brutta storia per Caterina Balivo: la conduttrice è finita nei guai

Caterina Balivo nei guai. La conduttrice partenopea e il suo programma Vieni da me accusati di plagio. L’ipotesi è stata lanciata dal giornale Il Fatto Quotidiano che, attraverso un articolo, ha fatto sapere a tutti di aver indagato sulla vicenda mandando un giornalista a Viale Mazzini. Il giornalista in questione ha chiesto ai dirigenti se la Rai paga i diritti d’autore allo show statunitense oppure no. Ma come è iniziato tutto? Il dubbio è sorto quando, nel programma di Caterina Balivo, è spuntato lo spazio chiamato ‘il tè delle principesse’. Nello spazio in questione due gemelline fanno una serie di domande a un personaggio dello spettacolo ospite nella trasmissione. Ebbene, questo tè delle principesse sarebbe uguale identico a un spazio di una trasmissione americana. Dapprima, nelle repliche di Vieni da me in onda su Rai Play, nei titoli di coda sono spuntate queste informazioni:“Programma è basato su un format di A Very Good Production in association with Telepictures e licenziato da Warner Bros International Television Production”. Continua a leggere dopo la foto

Negli ultimi giorni, però, l’informazione è sparita. Ed è stata sostituita con una dicitura che dichiara che il programma di Caterina Balivo collabora con la casa di produzione Magnolia. Beh, non è una cosa buona. E i guai per Caterina Balivo sembrano essere dietro l’angolo. E pensare che Vieni da me stava iniziando ad andare meglio: dopo gli ascolti bassissimi del primo periodo, sembrava stesse alzando la testa… E ora questa nuova mazzata… Dopo le polemiche sul budget a disposizione del programma, troppo elevato secondo alcuni, adesso arrivano anche le accuse di plagio. Continua a leggere dopo la foto

Che la nuova trasmissione condotta da Caterina Balivo si ispirasse ai talk show americani, si sapeva. Ora, però, l’aggiunta di quello spazio del tutto uguale a quello dello show di Ellen De Geners, ha sollevato un bel polverone. E allora il Fatto quotidiano si chiede se la Rai paghi i diritti d’autore. “In quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi”, così Caterina Balivo ha annunciato l’ingresso in studio delle piccole Camilla e Corinne nel nuovo spazio inaugurato da Al Bano Carrisi. Continua a leggere dopo la foto.

“Tu sei quello del video di Rovazzi?”, “Mia nonna vuole che tu e Romina vi rimettete insieme”, “Il primo bacio con Romina?”, “Perché vi siete lasciati?”, “Sei ricco?” hanno chiesto al cantante le due gemelle. E il quotidiano parte all’attacco: “Di ‘nuovo’, come detto dalla Balivo, non c’è nulla. Così come lo studio richiama alla versione originale o gli altri giochi testati nel corso delle settimane arrivano proprio da oltreoceano. Ma del resto Vieni da me è dichiaratamente ispirato (o copiato?) al famosissimo show cult negli Stati Uniti. Sorge dunque spontanea una domanda: la Rai paga i diritti alla Telepictures, società controllata dalla Warner Bros che produce lo show americano?”. E ora come andrà a finire?

