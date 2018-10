Mara Venier intervista Ilaria Cucchi a Domenica In. Il caso della morte di Stefano Cucchi è tornato in auge nelle ultime settimane: prima grazie al film prodotto da Netflix e presentato al Festival del Cinema di Venezia dal titolo 'Sulla mia pelle'; poi soprattutto grazie alla testimonianza del carabiniere Francesco Tedesco che ha 'scoperchiato' il vaso di pandora e confermato ciò che in tanti hanno sempre pensato: Stefano Cucchi è stato pestato a sangue dalle stesse forze dell'ordine. Ilaria Cucchi, dopo che è stata nota la testimonianza del carabiniere che ha assistito al pestaggio del fratello Stefano e le polemiche sull'operato dell'Arma dei carabinieri parla a Domenica In: "Ci sono persone che sentono l'esigenza di difendere l'Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l'Arma ma singole persone". (Continua a leggere dopo la foto)



Ilaria Cucchi a Domenica In ha parlato anche di Matteo Salvini: "Anche se molte dichiarazioni di questi giorni sono significative io credo che la mia famiglia per prima cosa meriti delle scuse perché oggi sappiamo la verità e noi in questi anni siamo stati lasciati soli: noi non abbiamo mai mollato, Stefano era ultimo ed è morto da ultimo ma i diritti non sono mai sacrificabili".

Ilaria Cucchi, dopo la testimonianza di Francesco Tedesco che conferma la versione sempre sostenuta dalla famiglia di Stefano, è un fiume in piena e ne ha per tutti. "Nove anni fa ci dicevano che il fotosegnalamento a Stefano non era stato fatto perché non voleva sporcarsi le mani, il carabiniere Roberto Mandolini disse in aula che con Stefano era andato tutto bene, era tranquillo, anche simpatico per la sua parlata romana. Ora è emersa la verità: chi in aula giurò e disse il falso ora è imputato", spiega Ilaria Cucchi, "Sono loro i responsabili di tutta questa perdita di tempo per la ricerca della verità". Ma a far discutere sul web è soprattutto Mara Venier e il suo modo di condurre un'importante intervista come quella realizzata alla sorella di Stefano Cucchi.



E dalla zia d'Italia ci si attende certamente una preparazione ben diversa rispetto a quella mostrata con Ilaria Cucchi. A far discutere soprattutto è la gaffe sull'aver ammesso, candidamente, di non aver visto il film su Stefano Cucchi. Mara Venier ha ammesso candidamente di non avere visto il film che racconta la storia di Stefano, quella pellicola in cui Alessandro Borghi ne indossa le vesti. Non ha visto il momento in cui il Cucchi cinematografico racconta delle 'scale che lo hanno menato', né quello in cui giace spalle al muro, devastato nel corpo e umiliato nello spirito. "Volevo vederlo stamattina, poi non ne ho avuto il tempo. Come si chiama l'attore?". E ancora: "Com'è finita con quella ragazza che Stefano stava corteggiando?". Una domanda che ha lasciato tutti di stucco...

