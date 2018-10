Lutto a Uomini e Donne: un ex protagonista del parterre over del dating-show di Maria De Filippi, Rocco Di Perna, è morto sabato pomeriggio. L'uomo, 78 anni, si sarebbe lanciato dal balcone della suo appartamento al terzo piano a Foggia. A darne notizia sui social è stato Giuliano Giuliani, altro ex partecipante al programma e suo grande amico. Di Perna era stato cavaliere nello studio di Maria De Filippi nel 2013. Stando alle prime informazioni Di Perna è stato soccorso e portato con urgenza all'Ospedale ma è morto subito dopo per le ferite riportate. Lascia figli e nipoti che non si capacitano del gesto disperato del loro caro. Al momento, infatti, sono ignote le cause del terribile gesto. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la partecipazione a "Uomini e Donne" trono over, Rocco Di Perna aveva corteggiato la signora Maria e le aveva chiesto di sposarlo in diretta TV. L'uomo, come noto, aveva preso parte a Uomini e Donne nel 2013 per cercare una nuova compagna e, nell'anno passato negli studi Elios, si era innamorato della signora Maria, facendole una dichiarazione in studio e chiedendole di sposarlo.

Giuliani - ex cavaliere di Uomini e Donne dove ha passato 5 anni nel parterre - nel post su Facebook ha spiegato di "aver appreso la notizia da pochi minuti". Tanti sui social i messaggi di cordoglio da parte di altri concorrenti del trono over e dei fan del programma di Maria De Filippi. I motivi che hanno portato al suicidio Rocco Di Perna restano a oggi ignoti. I famigliari e gli amici dell'uomo sono sotto choc per l'accaduto riferendo di non aver avuto dei segnali di debolezza dall'uomo che possano averlo spinto a tanto, proprio per questo le ragioni del tragico gesto appaiono totalmente incomprensibili al momento.



Rocco Di Perna era molto conosciuto nel suo paese, Stornarella, in provincia di Foggia. L'ex cavaliere di Uomini e Donne era da tutti riconosciuto come persona solare e gentile. Perciò il gesto estremo appare infatti un atto difficile da spiegarsi, un episodio che getta una intera comunità nello sconforto...

