Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi. È successo durante la diretta di ieri sera di a Tu sì que vales dove gli occhi lucidi di Maria non sono riusciti a mentire. Un momento di pure emozione quando sul palco dello show condotto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez è salita Alessandra Amoroso. La conduttrice ha sempre dichiarato di amare la voce di una delle sue pupille e questa sera l’abbiamo vista anche commossa. Mentre Alessandra cantava il suo ultimo singolo Trova un modo (estratto dall’album 10 io), la De Filippi di si è rivolta verso Rudy Zerbi di mostrandogli di avere la pelle d’oca. Ha cantato insieme a lei per tutta la durata del pezzo e ha sorriso spesso alla cantante. Oltre a stimarla come artista, Maria ha un legame speciale con lei: non ci sono mai stati litigi fra le due e l’affetto reciproco è cresciuto di anno in anno. È passato un decennio da quando Maria De Filippi e Alessandra Amorososi sono incontrate. (Continua dopo la foto)



La cantante non smette mai di ringraziarla per l’opportunità che le ha dato e ogni volta specifica che, per lei, la De Filippi è come una seconda madre. Alessandra nasce il 12 agosto 1986 a Galatina, da padre alessanese e madre otrantina.Sin da giovane partecipa a numerose competizioni a livello locale.Nel giugno 2007 vince la seconda edizione del concorso puglieseFiori di Pesco.A 17 anni partecipa ai provini per Amici di Maria De Filippi, ma viene scartata, benché abbia superato diverse audizioni.

Riesce ad entrare nella scuola di Amici nell'ottava edizione.Il primo singolo della cantante è Immobile, il brano raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI e viene certificato disco di platino.Nel gennaio 2009 accede alla fase serale, e il 24 marzo 2009 viene proclamata vincitrice del talent show, vincendo così il primo premio di 200.000 euro. Nella stessa serata riceve il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro.

Il 12 settembre 2018 Alessandra Amoroso ha pubblicato il sesto album in studio 10, titolo scelto per celebrare i dieci anni di attività da solista della cantante. Come anticipazione al disco sono stati pubblicati singoli La stessa e Trova un modo.Il 5 marzo 2019 inizierà la tournée nazionale relativa all'album.

