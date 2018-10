Biondo in ospedale. Il cantante ex di Amici al pronto soccorso insieme alla fidanzata. La foto, postata dalal ragazza, lo ritrae su una carrozzina. Immediata è scattata il tam tam dei fan ma, fortunatamente, non è niente di serio. Biondo ha partecipato alla Partita del Cuore che ha visto scontrarsi la Nazionale Cantanti e quella delle Star della TV. Sembrava una serata destinata a concludersi tranquillamente ma i fatti non stanno così: anche se pare non essere successo nulla di grave infatti Biondo ha pubblicato diverse Instagram stories in cui compare con la sua Emma in un pronto soccorso. Biondo in ospedaleè stato ripreso mentre la sua fidanzata lo portava su una carrozzina – potete ben vederlo nella prima metà della foto che abbiamo pubblicato -; poi ha pubblicato volta per volta delle storie di questa sua brutta avventura. Brutta davvero, al punto che su una foto ha anche scritto “Prossima partita Nazionale Cantanti Basket”, il tutto contornato da smile tristi. (Continua dopo la foto)



Dalle storie che ha pubblicato su Instagram comunque sembra essere andato tutto per il meglio: dopo aver fatto vedere dove si trovava e dopo aver pubblicato una storia con lui in carrozzina accompagnato da Emma, Biondo in ospedale ha infatti pubblicato un video in bianco e nero pieno di cuori con cui ha ringraziato i suoi fan (“Vi leggo, grazie dei messaggi”, queste le sue parole), prima di postare un video in cui si vede Emma appoggiata alla sua spalla.

Non sappiamo quale sia l’entità dell’infortunio ma poco importa: il ragazzo sembra stare bene e sicuramente si riprenderà con il passare del tempo. Biondo è il nome d’arte di Simone Baldasseroni. Ha 20 anni e vive a Roma con i genitori e la sorella. Prima di entrare nella scuola di Amici, sognava di seguire le orme di Carlo Cracco. Ascolta R&B americano e ha pubblicato video su YouTube che hanno ottenuto molte visualizzazioni.

Ha cominciato a scrivere canzoni quando aveva 16 anni per dedicarle a quella che, all’epoca, era la sua ragazza. Biondo sta cercando di trovare la propria identità musicale. I suoi modelli di riferimento sono Drake, PartyNextDoor, Bryson Tiller.

