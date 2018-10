Aida Nizar al Grande Fratello Vip 3? L'indiscrezione è delle ultimissime ore dopo l'addio di Maurizio Battista. Il comico italiano, dopo una settimana di 'tira e molla', ha deciso di dire basta. Il comico ha deciso di abbandonare per motivi personali il "Grande Fratello Vip": "Prendo la porta e me ne vado. Questa comunicazione è già stata data. Saluto uno per uno. Grazie a tutti. Mi stanno aspettando. In bocca al lupo... Vi voglio bene". Maurizio ha baciato tutti ed è uscito dalla casa tra le lacrime e i cori degli inquilini. "Fate i bravi, resistete. Trattatemi bene Daniela" sono state le sue ultime parole nella casa. A vivere malissimo questa situazione è certamente la Marchesa d'Aragona: è scoppiata in un pianto inconsolabile. Le altre donne della casa hanno cercato di farle comprendere che può andare avanti anche senza l'amico. (Continua a leggere dopo la foto)



Maurizio Battista ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 3 perché non stava bene in quell'ambiente. Almeno, questa sembra essere la giustificazione del gruppo degli inquilini: "Quante volte voleva ritirarsi? Lo sapevamo tutti" dicono gli altri. "Sai come sarà contento oggi fuori? Rivedrà la sua bambina..." hanno aggiunto i ragazzi della casa del Grande Fratello Vip sperando di consolare e tirar su il morale alla Marchesa di Aragona. Il messaggio di Maurizio Battista è stato conciso: "Purtroppo... purtroppo per motivi personali vado via". (Continua a leggere dopo la foto)

E Aida Nizar cosa c'entra con il Grande Fratello Vip 3? Pochi minuti fa sui social network ha postato: "Non vedo l’ora di Gf Vip". Cosa significa questa frase? Sono tante le ipotesi in merito. Può darsi semplicemente che sia in trepidante attesa per la puntata di lunedì 15 ottobre durante la quale Alfonso Signorini svelerà un grandissimo segreto. Ma potrebbe significare anche che possa essere effettivamente una concorrente del Grande Fratello Vipo dopo aver preso parte - lo scorso maggio - all'edizione numero quindici della 'Nip' con tantissime polemiche. Dopo la notizia del possibile ingresso di Cristiano Malgioglio, non è poi così impossibile rivedere nella Casa più spiata d’Italia la Nizar. (Continua a leggere dopo la foto)

La reazione dei fan del Grande Fratello Vip 3 è stata entusiastica. L'idea di avere un personaggio come Aida Nizar all'interno della casa di Cinecittà ha mandato in estasi i seguaci del programma televisivo: "Wow, sarebbe un colpaccio!" scrive un utente mentre un altro cinguetta: "Sì, speriamo! Così finalmente arriverà un po' di pepe in questa edizione del Grande Fratello Vip 3".

