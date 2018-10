Mara Venier contro Barbara d'Urso: il duello si rinnova e questa volta prende il via dal sabato pomeriggio. La zia d'Italia, ospite di Tv Talk, ha commentato il primo mese di trasmissione: il suo ritorno in Rai sta avendo grande successo in termini di ascolti. E lei spiega qual è il suo segreto: "Io non ho mai nulla di scritto in trasmissione, è il mio metodo. Non perché sia particolare, ma perché io non so leggere: e così alla mattina memorizzo quello che mi interessa, tra vecchie interviste e note biografiche che ho letto in settimana, prendo tre spunti in tutto e poi vado. Ascolto molto, questo è vero. Sarà anche questo il motivo della naturalezza delle interviste".

Certo, si tratta comunque di un impegno alquanto 'martellante': "Non ero più abituata a questi ritmi. Con Domenica In lavoro dalla mattina alla sera... insomma è un bell'impegno. E poi sono molto autrice in questa stagione. L'avevo detto anche in conferenza: se va male è colpa mia, se va bene è merito di tutti".

Domenica scorsa, comunque, Mara Venier si è resa protagonista di una 'frase' iconica della concorrenza, ovvero Barbara d'Urso. Tra loro i rapporti sono diventati parecchio tesi e il 'col cuore' dopo l'intervista con Loretta Goggi ha fatto parecchio discutere: "Non è che adesso non si può più usare la parola 'cuore' perché c'è la d'Urso che dice 'col cuore', eh... sennò diventa l'asilo Mariuccia. Non era una polemica...". E proprio dell'intervista con Loretta Goggi, Mara Venier parla con gli occhi a cuoricino.

"Loretta Goggi, una delle più belle interviste che abbia mai fatto - racconta Mara Venier a TvTalk - Ci conosciamo, ci vogliamo bene... so tante cose e c'era un feeling particolare tra noi due, un'emozione palpabile e molto di più che non posso dire ma che ci dicevamo con gli occhi. Eravamo commosse tutte e due: alla fine dell'intervista ho detto di esser contenta di fare questo programma perché quello che era venuto fuori erano i sentimenti quelli veri, ma non era rivolto verso nessuno, credetemi". Ma con Barbara d'Urso la polemica nasce per gli ascolti auditel. Con Mara Venier il conto sembra apertissimo, ma la zia d'Italia non sente tanto la competizione: "Io sono una persona educata e perbene, se il competitor vince anche di uno 0 mi sembra giusto dirlo e complimentarmi. Non c'è una guerra da parte mia. Da parte mia no. Io mi limito a ringraziare il pubblico che ha seguito Domenica In e metto i dati che mi vengono dati. Poi c'è qualcun altro che dice che quei dati non sono 'veri'... ma che mi frega! A me bastano quelli che ho. Io credo di fare un bel programma, ho avuto attestati di gradimento da parte del pubblico e della critica. Io vado avanti a fare il mio programma, io non sono contro nessuno. Io faccio il programma per il pubblico e cerco di farlo bene".



Mara Venier a TvTalk parla anche della breve parentesi di Mediaset: "La pausa a Mediaset è stata una ricreazione. Mi sono molto divertita sia a L'Isola dei Famosi che a Tù Sì Que Vales, dove mi sono anche arrabbiata, e anche lì era tutto vero, quando Mammucari era troppo indelicato. Quei quattro anni di Mediaset mi sono piaciuti, mi sono divertita tanto e senza tanta fatica. Mi mancano anche i miei compagni".

