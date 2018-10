Abito nero dalla scollatura vertiginosa che aveva fatto impazzire telespettatori e web, ma soprattutto nuova pettinatura: un bob quasi platinato che invece non era piaciuto a tutti, anzi. L'esordio al Grande Fratello Vip non è stato dei migliori per Ilary Blasi, che a poche ore dalla diretta della prima puntata era diventata trend topic su Twitter proprio a causa della pettinatura sfoggiata in televisione. Sui social c’era stato anche chi aveva ipotizzato che la signora Totti indossasse una parrucca: tanto rumore da costringere lo staff della conduttrice a postare una foto scattata al momento del taglio di capelli. "Non è una parrucca, mettetevi l’anima in pace. Dovreste essere abituati ai cambi di Ilary"., si leggeva sull'account Instagram. Il caschetto biondo platino in stile Marcuzzi vecchi tempi non ha convinto fin dalla prima puntata del relity show di Canale Cinque: troppo biondi, troppo corti, troppo scalati. Troppo Alessia Marcuzzi. Insomma una debacle totale. (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso Ilary Blasi ha deciso di affrontare l'argomento e lo ha fatto nel salotto di Verissimo. Intervistata dall'amica Silvia Toffanin, la moglie di Francesco Totti ha parlato della sua vita e della carriera, che negli ultimi anni è decollata, e del Grande Fratello Vip, in particolare dell'ingresso di Lory Del Santo, da poco colpita dalla morte del figlio Loren. “Non bisogna per forza esprimere un giudizio. Come ha detto lei è un dolore che si porta dentro, nessuno può permettersi di giudicare la sua scelta”, ha puntualizzato la donna che, come ogni anno, sta seguendo con interesse i protagonisti del reality show.

Ma torniamo ai capelli di Lady Totti, argomento ''bollente'' da qualche settimana. Durante un'intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice del GF VIP ha fatto una confessione inaspettata: porta la parrucca. Non ci crede neanche Silvia Toffanin, amica da sempre di Ilary Blasi, quando la showgirl si presenta nello studio di Verissimo con una fluentissima chioma bionda. Ma è la Ilary a fugare ogni dubbio e a spegnere le polemiche: “Si è vero, ho la parrucca, essere sempre uguali dopo un po’ annoia. In America si usano molto le parrucche per cambiare aspetto senza rovinare i capelli. Anche mia nonna negli anni Cinquanta lo faceva. Mi piaceva questa idea e ho deciso di indossare pure io una parrucca”, ha spiegato la moglie di Francesco Totti.

E sulle critiche ha puntualizzato: “Sono molto aperta alle critiche, in fondo faccio spettacolo. Per questo la scelta di giocare con i capelli, con il look, sono tutte cose che fanno parte di questo mondo. Criticare fa parte dello spettacolo. Ben vengano anche le critiche, chi sta sul divano vuole vedere qualcosa di diverso”, ha spiegato la Blasi all’amica Silvia Toffanin. Parte dell'intervista è stata dedicata anche alla famiglia. Ilary Blasi ha fatto sapere che non intende avere un altro figlio. Nonostante il desiderio di Totti di una famiglia allargata – con cinque bambini – la Blasi resta della sua idea: “Tre figli è un buon compromesso”.

Grande Fratello Vip, bocciato il nuovo look di Ilary Blasi