Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne torna in televisione. Il gabbiano di Firenze 'tradisce' Maria De Filippi: un colpo 'bassissimo' per Queen Mary. Giorgio Manetti, nonostante la fine della relazione, continua a restare in contatto con Gemma Galgani con la quale, ricordiamo, ha avuto una relazione durata otto mesi. Al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, il toscano ha rivelato di aver sentito la dama torinese recentemente in occasione del lancio della sua nuova attività. L’ex cavaliere, come ha annunciato attraverso i suoi social, insieme ad un team di professionisti ha aperto un’agenzia che si occupa di organizzare eventi: "Gemma mi ha fatto gli auguri per questa nuova avventura. La prima persona a farmeli, fuori dallo staff di Maria De Filippi, è stata lei, con un messaggio. E io ho apprezzato molto questo suo gesto". (Continua a leggere dopo la foto)



Possibile ritorno di fiamma tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani? Il gabbiano di Firenze, al settimanale 'Nuovo', sembra non avere alcun dubbio in merito: "Lei lo sa che è finita. Certo può capitare – e mi fa piacere – che io mi trovi a Torino o lei a Firenze e ci prendiamo un caffè per fare una bella chiacchierata tra amici. Io la ritengo una donna intelligente". Anche perché, a quanto pare, Giorgio Manetti ha ritrovato serenità dal punto di vista sentimentale. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Nell’intervista concessa al settimanale 'Nuovo', Gabriele Manetti ha ammesso che terminata l’esperienza nel dating show di Canale 5 ha iniziato a frequentare una donna: "Uscito dalla trasmissione ho ricominciato a vedere una persona che, giustamente, quando ero all’interno di Uomini e Donne non frequentavo con assiduità. E mi sto godendo questo periodo di tranquillità con lei, una donna che non c’entra con il programma...". Dunque, nessuna storia con Anna Tedesco. Ma di chi si tratta? Beh, per scoprirlo forse basterà attendere ancora qualche ora. (Continua a leggere dopo la foto)



Come dicevamo in apertura, infatti, Giorgio Manetti - il gabbiano di Firenze di Uomini e Donne - è pronto a tornare in televisione ma non nel salotto di Maria De Filippi. A quanto pare, infatti, Manetti sarà ospite di Barbara d'Urso nella giornata di domenica 14 ottobre 2018 per la nuova puntata di Domenica Live. Insieme a lui, tra gli altri, ci saranno Bobby Solo e la figlia ex gieffina.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip. Incidente a tavola per la marchesa Daniela del Secco d’Aragona

fbq('track', 'Gossip');