È stata una sitcom che ha lasciato il segno nella storia della televisione mondiale, le Charlie’s Angels negli anni a cavallo degli anni 70/80 hanno fatto innamorare migliaia di uomini. Sono stati trasmessi ben 118 episodi dal 1976 al 1981, in Italia l'ultimo episodio fu trasmesso nel 1984 sulla neonata rete 4. Tra le tre mitiche "Charlie's Angels" originali, accanto a Farrah Fawcett e Kate Jackson, Jaclyn Smith (nel ruolo di Kelly Garrett) ha fatto sognare grandi e piccini degli anni 70 e dei primi 80. Oggi, a dispetto dei 73 anni, si mantiene in grande forma. Forse persino troppo, perché, anche se produce e sponsorizza dei prodotti di bellezza, la levigatezza del suo viso non può non far pensare che Jaclyn sia ricorsa all'aiuto di qualche chirurgo plastico. Oggi Jaclyn appare (quasi) più giovane di allora ma, per alcuni tratti, irriconoscibile. A parte i capelli schiariti, le labbra si sono gonfiate e la pelle, tirata e levigata, non fa che modificare i lineamenti che eravamo abituati a conoscere. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo il successo mondiale, Jaclyn ha preso parte ad altre importanti serie tv: Christine Cromwell, Law & Order – Unità vittime speciali, CSI: Scena del crimine. Si è sposata quattro volte ed è mamma di tre figli nati dal matrimonio con il direttore di fotografia Anthony B. Richmond. Nel febbraio 2012, l'attrice ha interpretato un ruolo nel telefilm CSI: Scena del crimine, vestendo i panni della madre del personaggio David Hodges. Il 21 marzo 1976 fece la sua prima apparizione nel ruolo di Kelly Garrett in Charlie's Angels. La serie vedeva lei, insieme a Kate Jackson e Farrah Fawcett (nota come Farrah Fawcett-Majors), lavorare per l'agenzia investigativa Townsend, gestita dal milionario Charles Townsend, che non aveva mai incontrato le tre ragazze.

Charles, soprannominato Charlie e doppiato da John Forsythe, contattava le ragazze chiamandole "Angeli" tramite un altoparlante. La serie ottenne un buon successo, e il network la mandò in onda una seconda volta. La serie debuttò ufficialmente il 22 settembre 1976e continuò per cinque stagioni, concludendosi nel 1981. Nata come Jacquelyn Ellen Smith a Houston il 26 ottobre 1945, la sua carriera si estende ad arco tra le tante epoche e gusti diversi della storia americana.

Smith non solo è una grande attrice ma è anche una fonte di ispirazione, un'icona e una donna d'affari di successo. Non è andata cosi bene invece all'altro Angelo Kate Jackson, (a sinistra nella foto) meglio nota come Sabrina Duncan, che sta vivendo un periodo buio. L’attrice 67enne ha affermato di essere in bancarotta a causa di un consulente finanziario che l’ha ingannata, conosciuto tramite Farrah Fawcett, la collega e attrice morta nel 2009 a causa di un tumore.

