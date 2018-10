Incidente (con gaffe) per Daniela del Secco d'Aragona al Grande Fratello Vip. La marchesa, che si è contraddistinta per i suoi modi da nobildonna, per la sua etichetta e il bon ton, si trovava a tavola e dopo aver riso un po' troppo ha vomitato in presenza degli altri inquilini della casa di Cinecittà, i quali sono rimasti a dir poco senza parole e visibilmente disgustati dalla scena. L'incidente è avvenuto dopo che un altro concorrente del Grande Fratello, Elia Fongaro, aveva fatto una battuta che ha acceso la Marchesa d'Aragona, provocandole questa reazione decisamente inaspettata. La Marchesa ha riso un po' troppo, l'acqua le è andata di traverso, ed ecco che ha vomitato a tavola. I suoi vicini, il cantante Ivan Cattaneo e l'attrice Lory Del Santo, non l'hanno presa affatto bene e hanno assistito alla scena del vomito con un'aria di disgusto. Da parte sua, infatti, nessuno si sarebbe mai aspettato uno scivolone simile e il video della Marchesa che vomita a tavola al Grande Fratello Vip 3 è destinato a restare negli annali della storia del trash televisivo italiano. (Continua a leggere dopo la foto)



Il cantante Ivan Cattaneo, che si trovava proprio accanto a Daniela del Secco d'Aragona, dopo avere visto la scena con l’acqua sgorgarle fuori dalla bocca stile “fontanella” ha esordito: “Che schifo… Marchesa!". “Muoioo la marchesa si è affogata alla battuta di Elia… e ha vomitato nel piatto…", si legge su Twitter, dove gli utenti si sono scatenati a suon di commenti esilaranti e video. E ancora: "La Marchesa la si Ama anche se Vomita", "La Marchesa che a tavola vomita a proiettile su Ivan Cattaneo! Morto!", "La marchesa che per ridere a una Battuta di Elia vomita nel piatto, STO MALE". "La nostra adoratah è stata poco bene".

Durante i primi giorni la marchesa era stata protagonista di un'altra gaffe. Non ricordandosi di essere ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip, Daniela aveva lasciato il numero di telefono a uno dei concorrenti. La Marchesa, chiacchierando con Valerio Merola, con il quale era subito entrata in sintonia, gli aveva dato il numero di cellulare, per sentirsi anche una volta usciti dalla Casa. Pensava, forse, di non essere ascoltata, di aver parlato piano o, più semplicemente, si era dimenticata delle telecamere. Il numero, dettato ‘per filo e per segno’ dalla Marchesa corrispondeva proprio al suo, tant’è che sull’immagine del profilo di WhatsApp compare ancora oggi una foto di lei in compagnia della figlia con la seguente didascalia: “Per tutta la durata del GfVip il telefono sarà gestito dalla figlia Lucrezia”.

La marchesa Daniela Del Secco d’Aragona è una nobildonna nata a Roma nel 1951. Laureata in Estetologia ed esperta in comunicazioni multimediali, è anche una giornalista che ha lavorato per la Gazzetta di Piacenza e di Lodi, con rubriche di moda e bellezza. Ha debuttato in televisione nel 1992 come conduttrice di un talk show a Tirrenia. E’ stata giurata del programma ‘Selfie - Le cose cambiano’ e opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Vita privata. Sposata per ben tre volte e con altrettanti divorzi alle spalle, la marchesa d’Aragona adesso di dichiara single. Ha una figlia, Ludovica.

