“Purtroppo per motivi personali, io vado via. Grazie a tutti”. Ha esordito così il concorrente di questo terzo Grande Fratello Vip, salutando i coinquilini prima di abbandonare la Casa di Cinecittà. È ufficiale: ha lascito il reality. “Questa è la decisione già comunicata - ha proseguito - Io prendo la porta e me ne vado”. A nulla sono valsi i consigli degli altri gieffini, come quello di prendersi una notte per rifletterci su. È stato categorico, lasciando intendere che fuori dalla Casa lo aspettano cose importanti. Le sue parole: “Non è la cosa più importante. Mi stanno già aspettando. Vi ringrazio e vi saluto tutti uno per uno, grazie a tutti per quello che mi avete dato”. E dopo l'applauso degli altri famosi reclusi nella Casa, ha concluso così la sua breve esperienza all'interno del reality di Canale 5:“In bocca al lupo per il proseguo, vi voglio bene”. La decisione di lasciare il gioco è stata poi ufficializzata dal Grande Fratello stesso, che ha comunicato la sua uscita pubblicando il video dei saluti sulle pagine social del programma. (Continua dopo la foto)



Chi segue la diretta del GF Vip su Mediaset Extra già sa di chi stiamo parlando. È Maurizio Battista il concorrente che è uscito dalla porta rossa e ha detto addio a quella che si stava rivelando una forte esperienza televisiva. Da sempre descritto come il leader della Casa, il comico aveva dato prova di possedere carattere e spirito e nulla, nelle ultime ore, lasciava pensare a un suo addio. “Motivi personali”, si è limitato a dire. E forse sapremo qualche dettaglio in più nella prossima diretta, quella del lunedì sera.

Lunedì 15 ottobre, dunque, sicuramente Ilary Blasi farà più chiarezza. O magari sarà lo stesso Battista a rivelare “le cose più importanti” che lo aspettano fuori dalla Casa. Come detto, il comico è stato categorico sul suo abbandono. Non ha voluto sentire ragioni. La Marchesa d'Aragona, in lacrime, l'ha implorato di restare e anche altri inquilini, sconvolti da quella decisione, hanno provato a farlo desistere, ma il comico non si è lasciato convincere.





In realtà, già la settimana scorsa Battista aveva manifestato la volontà di andarsene. Ma poi, durante la diretta, prima Ilary e poi la sua compagna, Alessandra Moretti, entrata a sorpresa nella Casa, sembravano essere riuscite a fargli cambiare idea. Lo stesso Battista, alla fine della puntata, aveva rassicurato il pubblico dichiarando di voler restare. Ma poi a quanto pare deve aver cambiato idea un'altra volta.

