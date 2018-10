“Photoshoot nel deserto tra Los Angeles e Las Vegas a...14 anni!”. Commenta così il 'flashback' su Instagram e, neanche a dirlo, i fan si sono scatenati tra like e commenti. Oltre 28mila cuoricini e centinaia di commenti, praticamente tutti complimenti. “Super, stra bella”, “Incantevole... allora come adesso!”, “Che meraviglia!!! Penso che tu sia una delle donne più belle in assoluto”. E ancora, sempre sotto al post, “Senza parole..... Troppoooooo bellaaaaaa!”, “Stupenda” e “Sei sempre stata bella... qui sembri tua figlia uguali”, E in effetti... A guardare le foto più recenti, la somiglianza è davvero impressionante tra lei, vip della tv amatissima che oggi ha 45 anni, e la figlia adolescente. In questo scatto, tirato fuori dal cassetto dei ricordi e condiviso poco tempo fa sul suo profilo Instagram, aveva 14 anni. Sua figlia Stella ne ha 15 e, proprio come la mamma (ma anche il papà non è da meno) è incantevole. Che poi, a vedere ora la protagonista della foto vintage, ci potevano essere dubbi che anche da ragazzina era un vero spettacolo? No, affatto. (Continua dopo la foto)



Non diteci che non l'avete riconosciuta. Bocca carnosa, occhi grandi e chiari, sguardo magnetico e capelli lunghi proprio come li porta ora. Certo che sì: è Filippa Lagerback qualche annetto fa. La showgirl, conduttrice ed ex modella e moglie di Daniele Bossari, come tante sue colleghe, ha voluto condividere coi fan una vecchia foto e non poteva ricevere più messaggi estasiati di quelli raccolti. Bella, bellissima Filippa, che i fan adorano anche per la sua semplicità e spontaneità, oltre che per l'innegabile fascino.

Compagna di Daniele per una vita, con lui forma una delle coppie più solide e romantiche del mondo dello spettacolo. E chi se la dimentica la proposta di matrimonio andata in scena durante il Grande Fratello Vip, poi vinto dallo stesso Bossari? Le nozze sono state celebrate con rito civile lo scorso 1 giugno a Ville Ponti. E avevano una damigella d'eccezione: la figlia Stella che, fasciata in un abito rosa che metteva in risalto tutta la sua bellezza, ha percorso il prato a piedi scalzi fino all'altare.





Le nozze di Filippa e Daniele sono state anche oggetto di uno speciale di Real Time andato in onda da poco. Un vero e proprio docufilm dal titolo “Il matrimonio di Daniele e Filippa – Enzo Miccio wedding planner” prodotto dalla Dueb di Luna Berlusconi per Discovery Italia. La Lagerback e Bossari, nonostante le voci di crisi circolate nei mesi scorsi, sono sempre più uniti e innamorati. Per i 44 anni di lui, che è nato il 1 ottobre, lei gli ha organizzato un mini party con tanto di torta a forma di cuore nel camerino di 'Che tempo che fa', il programma condotto da Fabio Fazio dove lei introduce gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata dal 2005.

