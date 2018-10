Caterina Balivo è stata immortalata di recente in una pausa dal lavoro, mentre si rilassa sulla spiaggia insieme al marito Guido Maria Brera e ai figli. La conduttrice di “Vieni da me” ha deciso di approfittare del bel tempo e di rilassarsi in riva al mare, a Fregene. E tutte le sue attenzioni, dopo un po’ di coccole con la sua dolce metà, sono per la piccola di casa, Cora, che ha da poco compiuto un anno, mentre il papà trascorre il tempo assieme al figlio maggiore, Guido Alberto, nato nel settembre del 2012, con cui fa anche il bagno in mare.

Una giornata di relax in famiglia che forse ci voleva per la bella Caterina, che da quando è tornata in tv con il suo nuovo programma deve fare i conti con le critiche, la diffidenza del pubblico sul nuovo format e, soprattutto, coi dati Auditel che non vanno come sperava. Gli ascolti, per il momento, faticano a decollare e si assestano intorno al 10% di share, ma Caterina non si risparmia in quanto a critiche: "Quello di Ellen DeGeneres era solo uno spunto… Devo ancora migliorare, soprattutto sul fronte delle interviste", ha confessato con un pizzico di umiltà al Messaggero.



“Sono finita in un vortice con tante, forse troppe, cose nuove: programma, città, casa… Ma sono soddisfatta, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta”, ha aggiunto riferendosi alla media di ascolti della sua nuova trasmissione, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Raiuno. I fan la rivorrebbero a Detto Fatto, che ora conduce Bianca Guaccero, ma “non si possono fare sempre le stesse cose”, ha detto ancora la Balivo nell'intervista al Messaggero.

Già, Detto Fatto, il programma che le ha dato una popolarità incredibile e che l'ha fatta entrare nel cuore dei telespettatori. Su Instagram, dove Caterina è molto attiva, non c'è post in cui non si leggano messaggi dei fan più nostalgici, che le chiedono per favore di tornare a condurlo. “Che peccato di non vederti più su 'Detto fatto', è davvero tristezza...”, si legge persino sotto a una delle ultime foto pubblicate sul social, quella in cui si mostra completamente struccata.





È un selfie 'al naturale', in cui la Balivo è in versione acqua e sapone. No make up e no vestitini di scena. Solo un felpone (ma griffatissimo) fucsia e i capelli un po' scompigliati che le cadono sul viso. E c'è chi nota un'aria particolarmente stanca, provata e chi le consiglia di mangiare un po' di più. Non manca chi la osanna sempre e comunque, ma nemmeno chi si chiede se sia veramente lei, tanto sembra diversa rispetto alla tv. “Cate, ma sei tu?”, “Senza trucco sei irriconoscibile”, si legge. Senza contare (evitando di ripetere certi insulti cattivissimi) quelli che vanno sul pesante.

