Lo Speciale di Temptation Island Vip andato in onda nei giorni scorsi a Uomini e Donne ha visto però due grandi assenti. Anzi, quattro: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Fabio e Marcella Esposito (la coppia durata solo una settimana al villaggio). C'erano tutti i protagonisti, lasciati e non. E c'era pure Simona Ventura, che ha assistito al confronto a un mese dalla fine delle riprese tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il pubblico non ha potuto non interrogarsi, allora, sull'assenza dell'ex tronista e dell'ex corteggiatore che si sono incontrati e fidanzati proprio nel corso del programma di Maria De Filippi. Sono usciti dal falò di Temptation insieme, nonostante gli alti e bassi vissuti durante l'avventura al villaggio e no, non si sono lasciati. La puntata non è ancora andata in onda, ma hanno partecipato insieme all'altra coppia del docu-reality alla registrazione realizzata il 12 ottobre scorso. Che è successo? In studio si è parlato del loro percorso a Temptation Island, della loro storia che va a gonfie vele e pure delle lacrime di Nicolò Ferrari.



C'era anche il tentatore ed ex pretendente di Nilufar in puntata e lì, in studio, ha rivelato di esser ancora interessato a lei. Apriti cielo! Stando alle anticipazioni che circolano in rete, Gianni ha subito colto l'occasione per criticare Nilufar. A suo avviso ha illuso un'altra volta Nicolò mancando tra l'altro di rispetto al fidanzato Giordano, dal momento che Ferrari era un suo rivale ai tempi del trono. Di fronte a quelle parole, Nilufar non ha retto ed è scoppiata a piangere.

L'ha consolata lo stesso Giordano, che non si è lasciato influenzare dal commento dell'opinionista. Il maestro di sci ha ribadito di credere nei suoi sentimenti, ragione per cui oggi sono più innamorati che mai. Nel corso della puntata, poi, l’ex tronista si è giustificata dicendo che ha parlato con Nicolò solo perché agli inizi del reality gli ha fatto capire che si stava frequentando con alcune ragazze. E anche che hanno parlato solo due volte nei 21 giorni di programma. Tutto qui, ha detto la Addati.

È nato poi uno scontro tra Giordano e lo stesso Nicolò. Il primo ha ammesso di aver accettato l’invito soprattutto per avere chiarimenti sulle parolacce che Ferrari gli aveva rivolto dopo Uomini e Donne. Accuse alle quali Nicolò ha risposto dicendo che la storia pubblicata su Instagram non era riferita a lui. Inutile dire che Giordano non gli ha creduto minimamente e, dopo che è stato tirato in ballo Stefano (con cui Nilufar ha avuto una frequentazione segreta), si è infastidito ancora di più e ha ironicamente invitato al loro matrimonio. Insomma, ci aspetta una puntata accesissima.

