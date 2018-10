Loretta Goggi capelli: avete notato la sua acconciatura a Tale e Quale Show 2018? La giudice del programma di Carlo Conti, in lacrime in diretta televisiva per 'colpa' della sorpresa che gli autori le hanno riservato in occasione del suo compleanno, si diverte ad assistere alle performance dei concorrenti di questa edizione. Da Vladimir Luxuria a Guendalina Tavassi, passando per Mario Ermito e tanti altri ancora, Loretta Goggi insieme a Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello 'adora' dare i voti e stilare la consueta classifica. Ma cosa sappiamo su Loretta? La giudice di Tale e Quale Show nel 2011 ha subito un gravissimo lutto: la perdita del marito Gianni Brezza, ricordato recentemente nel salotto di Domenica In da Mara Venier. Per Loretta questa assenza è molto dolorosa e le ha causato problemi psicologici che hanno avuto ripercussione, per un breve periodo, anche sul suo lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)



A Domenica In Loretta Goggi, in lacrime, ha parlato del loro incontro che fu 'fulminante': "Non mi era simpaticissimo, all'inizio. Sono sempre un po' lenta: non avevo chiuso definitivamente un'altra storia. Parlavamo molto della nostra vita, era uno di quelli con cui potevi parlare di tutto ma non di lavoro. Discutere con lui di cose diverse era interessante". Ed è proprio parlando del più e del meno, che lui le chiese: "Sei fidanzata?". Allora gli raccontò tutto, e lui s'infuriò: "'Ah, se una donna non è tutta per me non la voglio. Scendi dalla macchina'. Era molto fumantino... e fumava pure!".(Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo dei capelli di Loretta Goggi. Questo è stato tema di forte discussione anche con il compianto Gianni Brezza: "Non voleva che avessi i capelli corti. Ma facevo una fatica per tenerli a posto! Oggi, però, l'ho accontentato. Sono finti, naturalmente". Ma perché proprio questo look? "Gianni diceva sempre: tu sei matta come un cavallo da corsa. Be', ecco la coda". Loretta Goggi capelli a Tale e Quale Show 2018. A raccontare la particolare acconciatura di questa edizione è la diretta interessata a Tv Sorrisi e Canzoni: "La mia regola è cambiare look e capelli a ogni edizione di Tale e Quale. Quest’anno, non potendo modificare l’acconciatura perché sto girando un film, ho pensato a una coda posticcia del colore dei miei capelli", ha ammesso la giurata del varietà di Carlo Conti. "È lunga 45 cm e la applico da sola: ci metto meno a metterla che a toglierla, con tutte le forcine che uso!", ha sottolineato la Goggi. (Continua a leggere dopo la foto)



Loretta Goggi non è attenta solo al cosiddetto hair-style ma anche agli outfit da indossare in diretta televisiva oltre agli accessori come i gioielli. "Sono sempre seduta quindi mi si vedono soprattutto orecchini, collane, anelli. Ho pensato di utilizzare i miei", ha fatto chiosato la giudice di Tale e Quale Show 2018.

