Diego Fusaro: età, altezza, peso, fidanzata. Sapete davvero tutto sul filosofo diventato, negli ultimi anni, ospite fisso dei principali talk-show televisivi che si occupano di politica e non solo? Beh, ci sono alcuni particolari che forse non sono noti a tutti. Diego Fusaro, negli ultimi tempi, è diventato 'virale' sul web grazie ad alcune sue uscite pubbliche: il 'Turbo-Capitalismo' è ormai un 'motto' di pagine Facebook che trattano temi d'attualità e politica. E il saggista-filosofo piemontese sa bene di avere un buon seguito di fan come testimoniano le sue pagine social. Fusaro, nella vita di tutti i giorni, è stato anche un insegnante di filosofia presso 'l'Istituto Alti Studi Strategici e Politici' di Milano (IASSP) mentre ancora oggi è tra i membri del progetto 'Eticonomia'. (Continua a leggere dopo la foto)



Diego Fusaro si considera a tutti gli effetti allievo indipendente di Hegel e di Marx. Inoltre, il filosofo star della televisione è un intellettuale dissidente e non allineato: si reputa persona capace di porsi al di là di destra e sinistra. E nella descrizione sul suo blog si può leggere ancora: "Resto convinto che, in ogni ambito, la via regia consista nel pensare con la propria testa, senza curarsi dell’opinione pubblica e del coro virtuoso del politicamente corretto". (Continua a leggere dopo la foto)

Diego Fusaro si è diplomato al liceo classico "Vittorio Alfieri" di Torino, poi ha conseguito la laurea triennale in filosofia della storia e, successivamente, la laurea magistrale con una tesi in storia della filosofia moderna su Karl Marx presso l'Università degli Studi di Torino. Inoltre, ha un dottorato di ricerca presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in filosofia della storia. Qui, come già detto, è stato ricercatore a tempo determinato di tipo A in storia della filosofia presso la stessa università dal 2011 al 2016. Nelle sue pubblicazioni ha trattato del pensiero di Marx nell'ottica dell'idealismo tedesco, accostando alla critica del sistema capitalistico elementi tratti dalla tradizione comunitarista e sovranista. Segue le orme del filosofo italiano Costanzo Preve. Il suo impegno sul web si riscontra fin dal 2000, anno in cui apre e inizia a curare il portale 'Filosofico.net'. Diego Fusaro, inoltre, è spesso protagonista di 'risse televisive': tra le più celebri c'è certamente quella con Antonino Di Pietro sul caso 'Mani Pulite'. Del filosofo al pubblico piace la compostezza anche quando si altera. Anche se ogni tanto si lascia un po' andare. Come nel caso dello scontro con Maria Teresa Meli, penna del Corriere della Sera, alla quale ha dato della "Demofoba. Non starnazzare". Imbarazzo in studio. Anche Fusaro, a volte, perde le staffe... (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cosa sappiamo, dunque, su Diego Fusaro? È nato a Torino il 15 giugno 1983 e ha 35 anni. Il suo segno zodiacale è 'Gemelli'. Considerato il filosofo 'bello' della televisione, l'altezza di Fusaro è pari a circa 176 centimetri. E il peso di Diego Fusaro? Lui sul suo blog scherza: "Variabile". Di certo non è sovrappeso: a occhio e croce la sua massa corporea si aggira intorno ai 62 chilogrammi. Qualche curiosità su Diego Fusaro? Ama il sole e il mare, oltre la filosofia e si reputa una persona alquanto lunatica. Il suo piatto preferito è la carne cruda con il tartufo mentre lo sport che adora è l'hockey sul ghiaccio. Anche se di calcio, in qualche occasione, si è occupato essendo ospite di Tiki Taka, programma condotto da Pierluigi Pardo. Le sue città preferite? In Italia Genova e Roma. Ma il suo cuore è in parte marchigiano. Sì, perché Diego Fusaro ha una fidanzata: si tratta della giornalista Aurora Pepa. I due si sposeranno nel 2019. E solo dopo le nozze consumeranno il primo rapporto sessuale: "Non abbiamo mai fatto l'amore - ha detto la ragazza - lui passa le giornate in casa a leggere Hegel. È un po' noioso...".

