È tornata a condurre Le Iene e il pubblico ha gioito del suo ritorno. Nadia Toffa era stata assente per troppo tempo. Così tanto che qualcuno aveva persino sospettato che tutto ciò che raccontava sui social non fosse opera sua. Dopo aver fatto sapere a tutti della sua malattia, Nadia Toffa – che aveva avuto un malore mentre era a Trieste per realizzare un servizio per le Iene – aveva lasciato lo show. Ma, sempre molto attiva sui social, oltre a tenere aggiornati i follower di tutti i suoi progressi, prometteva che sarebbe tornata presto in televisione. Ma ogni volta rimandava. Si era capito che qualcosa non stava andando. Ma lei non era mai scesa troppo nel dettaglio. Ha spesso postato foto che la ritraevano con la testa coperta ma era per lo più sorridente. Sembrava stesse guarendo. Ma l’apparenza inganna sempre. E non dovremmo prenderla troppo sul serio. Perché la verità su Nadia Toffa era un’altra. Continua a leggere dopo la foto

E la giornalista, ospite nella puntata di sabato 13 ottobre di Verissimo, ha deciso di raccontare come stanno le cose per filo e per segno a Silvia Toffanin. La Toffa non è realmente guarita. E sta ancora lottando contro il tumore: “Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia”. Continua a leggere dopo la foto

E ha fatto ammutolire il pubblico con questa dichiarazione: “Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”. Capito, ora, perché la Toffa, pur promettendo che sarebbe tornata in televisione, non è mai tornata veramente se non a settembre? Era malata. Stava ancora – e sta ancora – lottando contro il cancro. Poverina. Quel che ha detto alla Toffanin è stata roba da brividi: “All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’”. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”. Poi conclude con un consiglio: “Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole e che ‘Le Iene’ portino bene!”.

