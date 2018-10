La fidanzata di Diego Fusaro? Esiste e ha un nome e cognome: si chiama Aurora Pepa ed è la dolce metà del sovranista, nonché giovanissimo, filosofo italiano. Ma anche lei ha una professione del tutto rilevante all'interno della società: è una giornalista. E per la prima volta, da quando sta insieme a Diego Fusaro, si concede il ruolo dell'intervistata. Una chiacchierata con Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, su Radio24, sta facendo molto discutere in queste ore. Aurora Pepa ha regalato perle inaspettate sulla vita di coppia con il filosofo Fusaro. Per esempio, in casa lui legge sempre Hegel: "Solo quello dalla mattina alla sera, è un po’ noioso. Lo stesso linguaggio che usa in tv lo usa pure nel privato. Che volete fare?" dice 'ironicamente' Pepa a La Zanzara spiegando, inoltre, che ci sono in vista progetti molto importanti. Tipo il matrimonio: le nozze tra Diego Fusaro e Aurora si celebreranno nel 2019. (Continua a leggere dopo la foto)

Il matrimonio tra Diego Fusaro e la fidanzata si svolgerà nel 2019 a Porto Potenza, ma i due, per il momento, ancora non hanno voluto comunicare la data. Incalzata da David Parenzo, la ragazza ha rivelato che il matrimonio sarà secondo la tradizione, con rito religioso: "Come piace a Diego e pure a me. Nelle Marche, a Porto Potenza vicino Ancona. Come vuole tradizione, ci si sposa nel paese della donna". (Continua a leggere dopo la foto)

Diego Fusaro e Aurora Pepa, qual è la giornata tipo della coppietta? Qui arrivano i dettagli più scottanti: "La nostra giornata classica, la nostra giornata tipo è questa: lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie. Sottomessa? Sì, esatto. È davvero così, davvero legge sempre Hegel. Il filosofo è abbastanza noioso, quindi gli piace fare sempre le stesse cose!". E a sentire la fidanzata di Diego Fusaro: secondo quanto racconta la sua ragazza, non si masturberebbe. "Certo che no. E non guarda film porno. Non impreca e non dice parolacce. Siamo entrambi sovranisti. A casa nostra non si beve Coca Cola per esempio". (Continua a leggere dopo la foto)



E sull'alimentazione è chiara: "Non si mangerà cous cous, né sushi, paella, solo roba rigorosamente italiana". Diego Fusaro e la fidanzata, come è scoppiato l'amore? Aurora Pepa risponde: "Gli feci un’intervista qualche anno fa" e continua: "Mi ha conquistato per sfinimento, corteggiandomi per più di un anno dopo quell'incontro".

