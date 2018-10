Gerry Scotti, la notizia drammatica che lascia il pubblico stordito. E ora?

Terremoto a Mediaset: lui, uno dei conduttori più amati di tutta la televisione, sarebbe pronto a cambiare vita per sempre. Santo cielo, questa proprio non ci voleva. Gerry Scotti, dopo anni a far compagnia agli italiani dal piccolo schermo, sarebbe pronto a lasciare la televisione. Il conduttore di Caduta Libera, nonché giudice di Tu si que vales, aveva già accennato tempo fa al fatto che, una volta compiuti 60 anni, avrebbe cambiato vita: "L'età media per gli uomini è sopra gli 80 anni. Considerando che ne ho passati 20 a diventare uomo, 40 a fare un lavoro che mi piaceva molto e che mi è arrivato senza che lo cercassi, mi piacerebbe nei prossimi 20 affrontare qualche sfida in più", ha confermato recentemente. A cosa si riferisce Gerry? Forse intende dire che, nei prossimi anni, si dedicherà completamente all’azienda vitivinicola della sua famiglia? O forse ha in mente qualche altra cosa? Non ci è dato sapere… Continua a leggere dopo la foto

Sappiamo con certezza, però, che, qualora decidesse di lasciare davvero la televisione, in tanti sentiremo la sua mancanza. Le sue dichiarazione infatti hanno lasciato tutti sbigottiti perché nessuno si aspettava una notizia del genere. Il dubbio è che qualcosa già bolla in pentola… Gerry Scotti ha sempre sognato di girare documentari o speciali nelle vesti di narratore ‘On the road’. Potrebbe trattare alcuni dei suoi argomenti preferiti. Quali? Continua a leggere dopo la foto

Gli Stati uniti, le motociclette, il vino. Sono queste le sue grandi passioni e potrebbe approfondire certe conoscenze nei presunti documentari”. Oppure, certo, resta sempre l’ipotesi che si dedichi solo ed esclusivamente alla sua azienda: “Mi sono arrivate offerte da persone che volevano cedere le loro aziende, ma tutte le volte che devo decidere mi sudano le mani”. Chissà quale sarà il suo destino e cosa deciderà di fare. Continua a leggere dopo la foto

Di recente avevamo parlato di Gerry Scotti per via del disastro a “Caduta libera”. La parola cloro e l'indizio "in piscina" sono state le cause che hanno provocato una gaffe senza precedenti. Forse i produttori del quiz di Canale 5 erano sicuri che i concorrenti avrebbero subito indovinato la parola ma così non è stato. Lettera dopo lettera, mentre nessuno indovinava, sullo schermo è apparsa una parolaccia: "Culo". L’imbarazzo per Gerry Scotti è stato tanto ma, come al solito, ha saputo mantenere l’aplomb.

