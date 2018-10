Sammy Barbot, che fine ha fatto il ragazzo de 'Il piccolo Slam' ed 'Happy Circus'? Il cantante, ballerino e conduttore televisivo francese naturalizzato italiano non si vede in giro ormai da decenni: il suo ultimo impegno televisivo nel Bel Paese, infatti, risale addirittura al 1989 con 'Sulla Cresta dell'onda', programma andato in onda su Raiuno. Come artista musicale, invece, la sua carriera è andata un po' più avanti avendo pubblicato il suo ultimo 45 giri nel 2007 dal titolo 'Rainbow Imagine'. Durante la sua attività artistica, oltre ad aver ottenuto dei risultati sorprendenti, Sammy ha anche cantato con i più grandi “Mostri Sacri” della musica italiana come ad esempio Mina ed ha ospitato e intervistato i più noti personaggi della TV e del cinema italiano come tra cui il 'Molleggiato', Adriano Celentano. (Continua a leggere dopo la foto)



Eppure la carriera di Sammy Barbot è finita molto presto. Oggi, del resto, l'artista nato in Martinica nel 1954 ma naturalizzato italiano, ha fatto completamente perdere le sue tracce. E sul suo conto, sul web, circolano tantissime fake news che lo vorrebbero morto. Ma non è assolutamente così: Sammy è vivo e vegeto e oggi continua a cantare per guadagnarsi da vivere. (Continua a leggere dopo la foto)

Questa settimana su Spy - il rotocalco di cronaca rosa in edicola ogni venerdì - per la serie "Che fine hanno fatto", Giulio Pasqui ha intervistato appunto Sammy Barbot. Alla domanda sul perché si siano perse le tracce, l'artista francese naturalizzato italiano ha risposto senza giri di parole: "Sono sparito perché me ne sono andato dall'Italia. C’è chi mi considera morto, ma ci sono un sacco di fake news su di me sul web", ha spiegato Barbot al settimanale edito dalla Mondadori. Con la musica ha chiuso? Niente affatto: "Anche se non appaio più in tv - rivela Sammy - giro il mondo cantando alle convention delle aziende multinazionali". Ma la novità più sorprendente della vita di Barbot, oggi 64 anni, riguarda il suo credo religioso: "Sono diventato testimone di Geova‬". (Continua a leggere dopo la foto)



Sammy Barbot, in quindici anni di carriera italiana, ha fatto registrare importanti numeri in termini di vendite dei dischi e ascolti televisivi. Basta pensare appunto a 'Piccolo Slam', la prima discoteca televisiva italiana che ha fatto registrare ben 6milioni share di media nel corso dei due anni di trasmissione.

