Non è Uomini e Donne senza Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti. Si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una 'guerra', quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. Tanto che in una delle ultime puntate è dovuta intervenire persino Maria, la padrona di casa, per calmare gli animi delle due. Che sono addirittura arrivate alla mani, con Tina che spingeva Gemma fuori dallo studio. Lo scontro, stavolta, è iniziato mentre la Galgani parlava della sua frequentazione con il cavaliere Rocco. Tina ha iniziato a punzecchiare l'ex di Giorgio Manetti. "Ma ti sei guardata? Per favore mettetele uno specchio", ha esclamato l'opinionista prima di afferrarla per le mani. "Ti metto al muro oggi eh…guarda che ti metto al muro!", l'ha minacciata.



Gemma, agitata, ha invitato Tina a togliere le zampe da gallina dalla mummia, la sua sosia, come la chiama la Cipollari, sempre presente in studio durante il trono over. “Lascia stare! Sono identiche alle tue. La mummia è stata fatta su tua immagine e somiglianza”, ha replicato Tina. Da qui è iniziato lo 'scontro fisico' e tra urla e spintoni le due sono finite fuori dallo studio, dietro le quinte. Maria, a quel punto, è dovuta intervenire per forza.

“Tina! Tina! Ma cosa fai?”, ha urlato la conduttrice, tentando di mettersi in mezzo tra le due. Alla fine la De Filippi è riuscita a riportare la calma in studio e rimettere entrambe al proprio posto. Il siparietto trash, naturalmente, è stato commentatissimo in rete ed è ben presto finito su siti e giornali. E veniamo all'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, quella dedicata alla prima edizione di Temptation Island Vip e che ha visto la partecipazione eccezionale di Simona Ventura.

Senza Gemma nei paraggi, Tina è più tranquilla anche se non ha mancato di attaccare pesantemente Sossio Aruta, uno dei protagonisti di Temptation che è uscito dal villaggio senza la sua compagna, Ursula Bernardo. Ma stavolta, come riporta Velvet Gossip, il popolo della rete si è concentrato sull'aspetto dell'opinionista e non sui suoi attacchi. le puntate del dating show, è noto, vengono registrate giorni o addirittura settimane prima e, ad avviso degli utenti del web che commentavano in tempo reale l'appuntamento speciale di Temptation, Tina è apparsa diversa, cambiata. Le sue forme, si legge, sono sembrate più morbide e generose del solito. Anche voi avete avuto questo sentore?

