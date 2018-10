Eleonora Giorgi prova attrazione per lui e non riesce a trattenersi. Bollori al GF Vip

Scoppia l’amore al Grande Fratello Vip? E chi lo sa… Ma sono in tanti a pensare che Eleonora Giorgi si sia innamorata di Stefano Sala. Lui, però, che fa il modello e il cantante di una band rock, a quanto pare sarebbe impegnato. Dopo essere stato insieme a Dayane Mello (dalla quale nel 2014 ha avuto anche una figlia), ora sarebbe fidanzato con Dasha Dereviankina. Dal canto suo, Eleonora Giorgi sembra davvero molto attratta da Sala per questo Ivan Cattaneo e Lory Del Santo stanno tentando di convincerla a seguire il suo cuore e buttarsi in questa nuova “avventura”. In pratica le hanno consigliato di provarci con lui. Per convincerla le hanno detto che, nonostante la differenza d’età, lei ha ancora un bel corpo… La Giorgi, però, sembra confusa: da una parte è attratta da Stefano, dall’altra non vuole concedersi a ragazzi più giovani. “Sento il perché di Stefano – ha detto la Giorgi - ho questa debolezza, che ci posso fare! Ti assicuro che se avessi avuto quei 25-30 anni ed ero single, di Stefano mi innamoravo”. Continua a leggere dopo la foto

Ma perché non vuole concedersi ai più giovani? Ormai la questione età è stata sdoganata da tempo… Beh, la verità è che Eleonora Giorgi ha avuto un rapporto con un 20enne. Quando lo rivela, Cattaneo e la Del Santo restano sbigottiti. “A 52 anni mi sono lasciata andare, l’unica volta nella mia vita, con uno di 20, alto, era di marmo”, testuali parole che generano un momento di subbuglio tra gli altri vip che probabilmente non si aspettavano una dichiarazione del genere. Continua a leggere dopo la foto

È sicuro che nella prossima diretta del Grande Fratello Vip, la Blasi e Signorini cercheranno di andare a fondo per capire qualcosa di più. Ma facciamo un passo indietro: qualche giorno fa nella casa del GF Vip, gli autori hanno chiesto ai concorrenti sotto anonimato di descrivere i difetti degli altri inquilini. Momentaccio per la Giorgi che è stata definita dagli altri cattiva e falsa. Ma Stefano Sala la difende e la consola. Forse sarà per questo che lei ha perso la testa per lui? Chissà. Altra cosa che si sa è che la Giorgi è gelosa di Benedetta Mazza. Continua a leggere dopo la foto

E dire che la Giorgi neanche sa che i due sono stati a letto insieme. È successo prima che entrassero nella casa del GF Vip. Se lo sapesse, la Giorgi, che ha detto di Sala: “È un uomo di cui mi potrei innamorare”, impazzirebbe. Ivan Cattaneo, poi, si lascia andare a una confidenza intima:“Anche lui mi ha detto che si innamorerebbe di te”. A questo punto la cosa si fa interessante davvero. E adesso che succederà?

