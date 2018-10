Dal punto di vista professionale questo è un periodo poco esaltante per Elisa Isoardi. La 'sua' Prova del cuoco, infatti, sta facendo molta fatica a decollare e gli ascolti continuano a essere molto tiepidi. Il cambio di conduzione sembra aver pesato tantissimo sulle sorti del programma che per ben 18 anni è stato condotto con grande successo da Antonella Clerici e il pubblico lo fa notare costantemente, chiedendo a gran voce un suo ritorno. Gli ascolti di queste prime settimane del cooking show di Raiuno ora affidato alla Isoardi parlano chiaro: la trasmissione si è assestata su una media di circa 1.2 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 12 e il 13%. Numeri sottotono per la fascia oraria della mattina di Raiuno, che fino allo scorso anno viaggiava su una media del 16-17% e anche in piena estate, con le repliche di Don Matteo, otteneva risultati migliori di quelli registrati dalla Isoardi. Che continua così a finire nel mirino. (Continua dopo la foto)



Il flop di ascolti, però, non può essere solo responsabilità sua. Magari il pubblico non ha gradito troppi cambiamenti tutti insieme. Non solo la conduttrice: anche il resto della squadra, infatti, non c'è più in questa nuova edizione. Forse ci si deve solo abituare a un format diverso, vedremo. Anche Elisa Isoardi, in una serie di recenti interviste, non ha nascosto che le farebbe piacere poter fare degli ascolti più alti e ha anche ammesso che il programma ha bisogno ancora di un po' di tempo per fidelizzare il pubblico.

Lavoro a parte, Elisa finisce spesso anche tra le pagine del gossip. È fidanzata con il vicepremier Matteo Salvini, è noto, e, ipotizza la rivista Oggi, forse è per lui che si è rifatta il look. La conduttrice è stata sorpresa dai paparazzi del settimanale in un salone di bellezza con la tinta sui capelli. In un momento privato, insomma, ma lei non sembra scocciata: sorride e si mostra ai fotografi prima e dopo il trattamento.

La nuova regina de 'La prova del cuoco' "si fa bella per Salvini", scrive Oggi, che l'ha immortalata nel salone Federico Fashion Style, in via Vittoria ,a Roma, “intenta a commissionare un ritocco alla chioma a colui che tra non molto diventerà una celebrità: Federico, infatti, nel 2019 sarà protagonista su Discovery del reality 'Il salone delle meraviglie'”, si legge su Oggi, che pubblica gli scatti esclusivi. E dopo una schiarita e una sistemata alla chioma, eccola raggiante ed elegantissima mentre esce dal parrucchiere. Non era sola, ma accompagnata dal fedele amico a quattro zampe Zen.

