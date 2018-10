Al Grande Fratello capitano, più o meno, sempre le stesse cose. Aerei con messaggi, baci, risse, riappacificazioni, nudi più o meno integrali e la coppia di vicini che si lamenta in diretta tv. Proprio così, ancora una volta e non certo per l’ultima, la coppia di vicini infastiditi dagli schiamazzi notturni, colpisce ancora. Già, perché ogni anno vengono disturbati dai fan che si appostano fuori dalla casa, sulle staccionate in giardino, e urlano ai concorrenti. L'anno scorso persero la pazienza per le Bimbe di Giulia De Lellis: "C'avete rotto er ca***, non potete venire a rompere il ca*** tutte le sere", avevano urlato. E la scena si è ripetuta anche quest'anno. Stremati dagli schiamazzi e dall'incessante "Jane ti amo", la scorsa notte l'uomo della coppia ha urlato a squarciagola: "Mer***, avete rotto il ca***". E il grido, ben nitido, come mostra il video qui sotto si è fatto sentire anche all'interno della casa, dove ha suscitato ilarità. Tutti a ridere certo, nella casa del Gf, ma fuori il problema è reale e tangibile. (Continua dopo il video e la foto)



Lo scorso anno, come ricordavamo poco fa, in tarda notte, alcuni fan che stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra, hanno potuto sentire alcune parolacce ed urla provenire dalla casa del Grande Fratello Vip 2. Subito i fan si sono precipitati su vari social network per capirci un po' di più e sono arrivati alla conclusione che alcuni sostenitori sono andati ad omaggiare la loro beniamina Giulia De Lellis. Quest'ultima si è messa a gridare per far sentire ai fan la sua presenza, ma ad un certo punto si è messa ad urlare anche una residente che abita nei pressi della casa dove si svolge il reality show.

I sostenitori dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono subito messi a commentare la rissa verbale che è avvenuta fuori dalle mura del Grande Fratello Vip 2. Alcuni di questi hanno voluto fortemente criticare la signora di Cinecittà che si è messa ad urlare contro le fan di Giulia De Lellis, mentre altri si sono soltanto limitati a criticare tutte quelle persone che in piena notte si mettono ad urlare ai loro idoli (ecco, questa ci sembra la cosa più sensata). Nel frattempo nella casa sta succedendo qualcosa di strano. Protagonista questa volta è Francesco Monte che nelle ultime notti avrebbe trascorso degli attimi di paura.

L'ex tronista si sarebbe trovato in compagnia di Stefano Sala e avrebbe affermato di “essersi protetto con il cuscino”. Da qualche tempo, infatti, Francesco Monte continuerebbe a fare incubi nel sonno, con grande dispiacere di Giulia Salemi che vorrebbe trasmettergli solo “leggerezza, spensieratezza e allegria”. Ma la scorsa notte sarebbe avvenuto qualcosa di più. Speriamo quindi che non urli, altrimenti i vicini potrebbero prendersela persino con lui!

