Ivan Cattaneo palpa Elia Fongaro. Grande Fratello Vip sempre più trash, protagonista ancora una volta È successo ieri pomeriggio. Prima parole, poi i fatti con la mano del cantante che è scivolata sul lato b dell'ex velino la reazione del quale è stata immediata. Elia Fongaro ha infatti usato dei termini molto duri nei confronti di Ivan Cattaneo, chiedendogli di smetterla di comportarsi in questo modo e di avere maggiore rispetto nei suoi confronti.Il modello ha precisato di nutrire grande rispetto e simpatia nei confronti di Ivan, che reputa una persona eccezionale, ma al tempo stesso gli ha chiesto di smetterla di comportarsi in questo modo e quindi di andare oltre.A quel punto non è mancata la reazione di Ivan Cattaneo, il quale ha attaccato Elia dandogli del 'provinciale' e sostenendo che fosse troppo attaccato al giudizio della gente che da casa guarda il programma.



Ma la posizione di Fongaro è stata molto chiara e precisa e semplicemente ha ammesso che non vuole che determinati atteggiamenti possano essere ingigantiti dal pubblico che da casa segue il GF Vip: Elia ha chiesto ad Ivan di continuare a giocare e scherzare con lui, ma senza andare oltre come aveva fatto prima con la palpatina nelle parti intime."Credevo fossi più avanti. Ti preoccupi troppo del fuori", ha ribattuto Ivan Cattaneo al giovane concorrente del GF Vip che secco ha risposto.

“Tu devi parlare per te, io parlo per quello che fa stare bene me. Capisco che la tua palpata era per scherzo, però è troppo…”Nato nel 1953 Sino all'età di 18 anni Ivan Cattaneo vive a Pianico, caratteristico paesino in provincia di Bergamo situato accanto al lago d'Iseo. A 12 anni, nel 1965, Ivan si recò a Bologna, per un provino per lo Zecchino d'Oro, cantò la canzone "Lui" di Rita Pavone. A quindici anni partecipa al Festival degli sconosciuti di Ariccia.

Mentre frequenta il liceo artistico impara a suonare la chitarra, studia musica e incomincia a suonare in alcuni gruppi locali di Blues, tutti appassionati di Frank Zappa e John Mayall. Viene esonerato dal servizio militare per la sua "stravaganza". Conosce Nanni Ricordi, che lo farà entrare nell'etichetta indipendente Ultima Spiaggia, per la quale incide nel 1975 il suo primo album: UOAEI. Nel 1976 è al Festival del proletariato giovanile di Parco Lambroa Milano al fianco di Mario Mieli per rivendicare i diritti degli omosessuali.

