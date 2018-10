Di solito sono gli inviati di Striscia la Notizia a tirare fuori il privato di vip e persone comuni, tra inchieste, scoop e scandali. Questa volta, invece, è finito nel mirino dei paparazzi uno dei volti storici del Tg satirico di Antonio Ricci, sul cui privato, appunto, vige il massimo riserbo. Lui è Jimmy Ghione che, pensate, ha iniziato a collaborare con Striscia, dove si occupa più che altro dell'aerea di Roma, nel lontano 1998. Classe 1964, all'anagrafe Gianluigi Ghione e tifosissimo del Torino, ha anche condotto due stagioni di Striscia la domenica. La sua vita privata? Non se ne parla praticamente mai e ci ha messo un po' prima di confermare la separazione da Tania Paganoni, sposata nel 2003 e madre dei suoi due figli. L'aveva fatto in un'intervista fiume rilasciata al settimanale Oggi dove non aveva nascosto il suo dolore. Anche perché non se l'aspettava. “La verità è che Tania mi ha lasciato più di un anno fa, nel novembre del 2016. Una mattina, dal nulla, mi ha detto: “Jimmy, non sento più quello che sentivo prima””, aveva confidato alla rivista. (Continua dopo la foto)



“Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane”, diceva Ghione a Oggi per poi ripercorrere nel dettaglio le tappe della sua crisi matrimoniale, tra ammissioni di piccole colpe (“Mi ha detto che non ero presente, che la davo per scontata”) e grandi rimpianti (“Io sono un portatore sano di matrimonio, ero innamorato come il primo giorno. Avrei voluto invecchiare con lei”). In quella stessa intervista, che risale a novembre 2017, aveva poi negato di avere una relazione con la modella venezuelana Alejandra Gutierrez con cui era stato sorpreso dai paparazzi.

"Nel salutarmi, mi ha dato un bacio sulla bocca – spiegava l'inviato storico di Striscia - 'Caso' vuole che ci fosse un paparazzo, che ha scattato proprio in quell’istante… Per me quella donna conta meno di zero… Io sono un family man. Ora come ora, non saprei gestire un innamoramento”. Sono passati quasi due anni da quell'intervista e ora i paparazzi hanno colpito di nuovo. Quelli di Novella 2000, stavolta.

Ghione è stato 'beccato' con un’avvenente signorina durante il derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico. La ragazza che lo accompagnava – dicono i beninformati a Novella 2000 – sarebbe “l’amica di un’amica” e si chiama Pamela. Fisico perfetto, trucco impeccabile e un look che difficilmente poteva passare inosservato: si è presentata così Pamela, al fianco dell’inviato d’assalto del Tg satirico di Canale 5. E ovviamente i due hanno attirato su di loro l'attenzione. Ed è venuto spontaneo chiedersi: è lei la nuova fiamma di Ghione?

