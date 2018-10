Disastro in diretta tv a Caduta Libera. Gerry Scotti imbarazzatissimo

La parola cloro e l'indizio "in piscina" sono state le cause che hanno generato a Caduta Libera di Gerry Scotti una strepitosa gaffe. Evidentemente i produttori del quiz preserale di Canale 5 erano sicuri che i concorrenti individuassero subito la parola nel gioco delle parole mimetizzate (bisogna indovinare la parola all'interno di un gruppo di diciotto lettere avendo un solo indizio). Ma così non è stato. Lettera dopo lettera, mentre nessuno indovinava, sullo schermo è apparsa una parolaccia: "Culo". Il primo ad accorgersene è proprio uno dei concorrenti, il campione Alberto: "È comparsa una parolaccia". E Gerry Scotti? In evidente imbarazzo ha sviato, sperando che qualcuno indovinasse il prima possibile. Ma niente da fare: quel "culo" è rimasto lì per lunghi e interminabili secondi...(Continua dopo la foto)



Caduta Libera, programma condotto nel preserale di Canale 5 da Gerry Scotti, nelle ultime puntate ha trovato un grandissimo campione comasco che ha già portato a casa la bellezza di 107mila euro, completando per due volte le domande degli ultimi 10 passi Alberto Rasile da Casnate con Bernate. Battuti tutti gli avversari che si sono posti sulla sua strada, Alberto è arrivato fino all’ultima sfida con la bellezza di 167mila euro.

Caduta libera va in onda dal 2015. Il meccanismo del gioco prevede delle sfide tra 11 concorrenti (un campione centrale e dieci sfidanti). Il concorrente centrale sceglie di volta in volta, alternando tra un uomo e una donna, un avversario. La sfida avviene con il conduttore che pone domande di cultura generale, formulate come definizioni, in cui sono già visualizzate alcune lettere delle risposte e alle quali bisogna rispondere in 30 secondi, con un numero illimitato di tentativi.

Il concorrente centrale ha 3 vite che, laddove non sappia una risposta, gli permettono di passare la domanda all'avversario il quale dovrà necessariamente rispondere. Se lo sfidante indovina, ruba la vita al campione (tuttavia la vita gli servirebbe solo a evitare la caduta in caso non sappia una risposta, in quanto gli sfidanti non possono passare le domande). Se alla fine dei 30 secondi lo sfidante non ha dato la risposta esatta e non ha vite, la botola ai suoi piedi si apre facendolo cadere. Se invece è il concorrente centrale a non dare la risposta e a non avere più vite, sarà quest'ultimo a cadere e lo sfidante prende il suo posto, diventando il nuovo campione.

Ti potrebbe anche interessare: “Igor è morto”. La lettera straziante di un padre distrutto dal dolore

fbq('track', 'STORIE');