Al Grande Fratello Vip 3 prosegue la telenovela tra Francesco Monte, storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente dell’isola dei Famosi 2018 e l’attrice e modella Giulia Salemi. “Ormai siamo una coppia, no?”, ha detto questa mattina con un pizzico di ironia l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez alla giovane. Una mattinata iniziata con sorrisi e coccole, poi sfociata in una lite furiosa. Sin dall'inizio della terza edizione del reality show di Canale 5, i due hanno mostrato un particolare feeling, con l'influencer italo-persiana apparsa molto interessata all'ex tronista di Uomini e Donne, reduce dalla fine della storia d'amore con Cecilia Rodriguez, finita proprio durante il Grande Fratello Vip dello scorso anno, quando CHechu lo lasciò in diretta davanti a milioni di telespettatori per l’ex inquilino del GF e ciclista Ignazio Moser. I due protagonisti della terza edizione del reality show condotto da Ilary Blasi hanno iniziato a stuzzicarsi all’interno della casa più spiata d’Italia e la scorsa notte è scattato il primo bacio. (Continua a leggere dopo la foto)



Le telecamere non sono riuscite e riprendere il ‘fatto’, ma sui social sono circolati dei video che fanno capire cosa succedeva sotto quelle lenzuola. Ma tra i due c’è stata subito una battuta d’arresto. Cosa è successo a Francesco Monte e Giulia Salemi? La crisi è nata dopo il bacio scattato nella notte. L’ex tronista ha deciso di andarci con i piedi di piombo nella conoscenza della bella influencer italo-persiana e lei non ha preso bene questo passo indietro. In mattinata Giulia ha notato qualcosa di strano in Francesco, lo ha visto sfuggente e schivo, tanto da andarsi a sfogare con Martina. Monte, infatti, sarebbe arrivato in cucina senza perdersi in tenerezze nei suoi confronti.

"Fattela scivolare - le ha consigliato la ragazza - O chiarisci questa situazione o fai finta che non esista". "Sì, me ne devo fregare della persona", ha spiegato Giulia, confidando che comunque le viene spontaneo avvicinarsi a Francesco quando lo vede giù di morale. "No, devi lasciargli i suoi spazi", è stato il consiglio di Martina. Poi i due hanno cercato di confrontarsi lontano dagli altri abitanti della casa. “Che ci sentono e non ne parliamo possono immaginare quello che vogliono. Però restano cose nostre”, ha detto Francesco a Giulia quando lei gli ha detto che alcuni li hanno sentiti baciarsi nella notte.

Lei si è difesa dicendo che è abituata a condividere le sue cose con le persone che le stanno accanto e non sa mentire. Perciò se le chiedono se lei e Francesco si sono baciati, non risponde negativamente per non mentire. Questa la risposta di Francesco: “Cosa c’entra. Se volevi farmi infastidire ci sei riuscita. Permetti che ci sono cose che vorrei tenermi per me? Se ragioni così non andiamo d’accordo per niente. Ma proprio per niente. I ca**i miei decido io quando metterli in piazza. Preferirei che prima ci consultassimo. Funziona così normalmente, sai? Permetti che voglia preservarmi delle cose? Ti ho fatto pure tutto un discorso”.

