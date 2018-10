Il 3 maggio 1991 andava in onda negli Stati Uniti l'ultima puntata di "Dallas", soap opera statunitense prodotta dalla CBS dal 1978 al 1991. Dallas è stata una delle prime serie ad essere distribuite in quasi tutto il mondo e i personaggi sono rimasti nella memoria di tutti. Come Sue Ellen Ewing, una delle protagoniste indiscusse della televisione degli anni Ottanta, ex modella e moglie trascurata e alcolizzata del perfido J.R. della famosa soap opera (l'attrice hai vestito i suoi panni dal 1978 al 1991) interpretato fin dall'inizio della serie (in Italia in onda sulla Rai a partire dal 1981 e poi su Canale 5) dalla bellissima Linda Gray. Ma che fine ha fatto la splendida attrice? Il ruolo di Sue Ellen le valse nomination ai Golden Globe agli Emmy Awards, e un Telegatto. È tornata a interpretare il ruolo in due film per le televisione nel 1996, ''Dallas: Il ritorno di J.R''. e nel 1998 in ''Dallas: La guerra degli Ewing'', dal 2012 è di nuovo protagonista della nuova serie trasmessa da TNT, che riporta il nome originale, ''Dallas''. (Continua a leggere dopo la foto)



Negli anni '90 si è fatta apprezzare in alcuni film come Oscar - Un fidanzato per due figlie (1991) con Sylvester Stallone e in varie serie televisive come l'aver interpretato la madre di Heather Locklear (Amanda Woodward) in Melrose Place (1994) e nello spin-off Models Inc. (1994-1995). Tra il 2004 e il 2005 interpreta un ruolo fisso nella soap opera Beautiful, concluso l'impegno con la soap continua a lavorare in film, serie TV e anche per il teatro. Subito dopo il sequel della serie la Gray si trova impegnatissima. Interpreta un film per Hallmark Channel, Due cuori e un matrimonio ed entra nel cast di due serie tv, la miniserie Winterthone e la sitcom della CW Significant Mother, entrambe nel 2015. In occasione dei suoi 75 anni, pubblica inoltre la sua prima autobiografia, The Road to Happiness, disponibile nei negozi dall'8 settembre.

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi l'attrice ha svelato qualcosa sulla sia vita privata, come il disastroso matrimonio con Ed Thrasher: ''Già la prima notte di nozze fu una catastrofe. Prima del matrimonio non avevo fatto sesso con Ed. Durante la prima notte tutto si è svolto in modo completamente meccanico senza alcuna tenerezza, nessun romanticismo… Lui era molto creativo, era nello stesso tempo amorevole, ma senza amore. Ma io cercavo di trovare anche delle cose positive, come i miei due figli meravigliosi. Ma il vero buon sesso l’ho conosciuto soltanto dopo. Il mio primo orgasmo l’ho avuto a 43 anni. Dopo la fine del matrimonio mi sono data alla pazza gioia''.

''A 78 anni l’orgasmo è importante come per una 25enne'', ha detto ancora Linda Gray nell’intervista esclusiva a Oggi in edicola. ''Il buon sesso è sensualità pura, una preziosa e rilassante parte del nostro essere, e lo è per tutta la vita. Non ho un compagno fisso, non ho abbastanza tempo perché sono ancora molto impegnata. Ma dopo il divorzio ho avuto vari amanti con i quali ho avuto favolose esperienze sessuali'', ha confidato l'attrice.

