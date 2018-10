Trentaquattro anni, ex modello, una capigliatura ribelle e selvaggia ma anche un lato più dolce e caldo all’ombra di un aspetto solo esteriormente ruvido. Stiamo parlando di Alberto Mezzetti, detto il Tarzan di Viterbo, vincitore del Grande Fratello versione 2018 al termine di un ultimo scontro con la seconda classificata Alessia Prete nel corso della diretta del 4 giugno 2018. Viterbese, classe 1984, Alberto è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori del reality show condotto da Barbara D’Urso per la sua genuinità e la sua coerenza. Fisicamente prestante, Alberto non temeva il confronto con i tre superboni che hanno condiviso la casa con lui, anche se questo suo aspetto così wild e spavaldo nasconde un lato sensibile, a tratti profondo, che emerge prepotentemente non appena comincia a farsi conoscere: “D’impatto sto sulle balle poi pian piano divento il tuo miglior amico”, aveva detto Alberto durante la sua permanenza nella Casa. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Ho vinto perché ho mostrato il bello delle cose semplici, che si può essere felici con poco senza doversi per forza mostrare per quello che non si è’’, aveva detto a Il Messaggero. Ma che fine ha fatto il bel vincitore del GF 15? Dopo la vittoria ha ricominciato a vivere la sua vita tra famiglia (è legatissimo alla mamma Daniela e alla nonna Pasqualina, 90enne che a Viterbo lavora ancora al mercato di frutta e verdura in piazza San Faustino). Nell’estate del 2018 si è parlato di un flirt con la conduttrice Barbara D’Urso, ma si è trattato solo di una voce.

‘’Vivo un momento dinamico. - aveva detto Mezzetti in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi - La gente si rapporta a me in modo diverso. Ricevo un sacco di complimenti e chi c’era prima del reality è comunque più attento a me. Ho 34 anni e in tv ho mostrato come la penso, dando sempre un messaggio positivo. Perché io ci credo: la vita è bella e non vale la pena rovinarsela per le sciocchezze’’.





Da poco più di un mese il vincitore del GF 15 ha aperto l’associazione benefica ‘’Tarzan Help. “Tarzan Help sta per diventare una realtà – aveva detto Alberto Mezzetti - un sogno che si realizza, aiutare chi ha dei gravi disagi è sempre stato in cima ai miei pensieri. Ed ora sono felice di poterlo fare”. Tante le iniziative in programma, tra queste “Il festival del Cuore” a dicembre a Roma e il format “Le ricette di Pasqualina” all’ interno di Pomeriggio cinque condotto da Barbara D’Urso.

