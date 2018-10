Panico e lacrime a Uomini e Donne Trono Over: protagonista della crisi inaspettata è la dama Valentina Autiero. Il suo sfogo ha sconvolto il pubblico di Canale 5. Sono tanti i telespettatori che non sono riusciti a comprendere cosa sia scattato nella testa della dama di Uomini e Donne. Ma cosa è successo? Maria De Filippi ha fatto sedere Valentina nuovamente di fronte a David: la conoscenza tra loro non prosegue nel migliore dei modi. La Autiero, a quanto pare, si è lamentata sempre degli stessi problemi, ovvero i continui litigi con David. Sono in tanti coloro che consigliano Valentina Autiero di lasciare andare il cavaliere e a voltare pagina, magari con un’altra frequentazione. I due sembrano proprio non trovarsi, ma la Autiero pare non voler mollare la presa: in studio è intervenuto anche Pino. (Continua a leggere dopo la foto)



Come confessa lo stesso David tra i due c'è molta attrazione fisica e affinità mentale, ma lui rivela di non aver trovato quella spinta in più per continuare la frequentazione. Ma è stato proprio l'intervento di Pino a far scatenare le ire della dama di Uomini e Donne. Secondo Pino, Valentina dovrebbe tutelare la sua dignità lasciando finalmente perdere David, visto che più volte l’ha fatta soffrire. (Continua a leggere dopo la foto)

Infatti, il cavaliere ha ammesso di non riuscire a spiegarsi come mai la Autiero continui ad andare dietro il corteggiatore dopo tutto quello che è accaduto: le parole di Pino non sono state forse capite da Valentina, la quale ha reagito piuttosto male. La dama ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne Trono Over in lacrime. A farla tornare sui suoi passi ci ha pensato David che l'ha inseguita e convinta a tornare indietro. Il corteggiatore di Valentina Autiero ha inveito contro Pino affinché chiedesse scusa alla dama. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo aver ricevuto le scuse, però, la situazione non è migliorata. Anzi, Valentina ha dato vita a uno sfogo che ha un po’ lasciato senza parole il pubblico: urlando e piangendo, la dama ha gridato contro il cavaliere, chiedendogli di farsi da parte e di non intromettersi nella sua conoscenza con David, in quanto non sa quello che lei prova.

