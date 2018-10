Bianca Guaccero a Detto Fatto sta conquistando davvero tutti. Ed è in un periodo d'oro della sua carriera lavorativa: da un mese è alla guida del factual di Rai2 ereditato da Caterina Balivo, che sta ottenendo ascolti superiori alle aspettative. Una sfida nuova e diversa per lei che nel curriculum aveva inserito film, fiction e perfino il Festival di Sanremo. E adesso, a Il Fatto Quotidiano, la presentatrice pugliese, nata a Bitonto, racconta come è nata la sua avventura a Detto Fatto: "In realtà ne ho fatti due, sono stata convocata da una sorta di commissione formata dal direttore Fabiano, responsabili di Endemol e alcuni autori. Inizialmente ho fatto un colloquio, parlando di me e del programma. Dopo aver superato il primo test mi hanno convocato nuovamente per una simulazione di puntata". (Continua a leggere dopo la foto)



Bianca Guaccero oggi è innamorata. Ma attenzione, non di un uomo: solo ed esclusivamente del suo programma. "Lì per me è scoppiato un amore folle, mi sono innamorata di Detto Fatto. Forse anche della libertà del ruolo, questa volta non a servizio di un personaggio come in una fiction. Per me era anche un salto nel vuoto che ho vissuto con molta ansia, non sapevo come il pubblico poteva reagire alla mia presenza". E la sfida, almeno dopo un mese dall'inizio di Detto Fatto, sembra essere vinta a tutti gli effetti.

Anche se Bianca invita alla calma e non vuole assolutamente mancare di rispetto nei confronti di Caterina Balivo, creatrice di Detto Fatto: "Non sento la competizione, forse sono sbagliata io. Non mi sento in sfida con nessuno, in questo caso ognuno sta facendo un percorso per migliorarsi. Vieni da me ha dato linfa nuova a Caterina così come Detto Fatto ne ha data a me. La Balivo ha uno stile completamente diverso da me - continua a Il Fatto Quotidiano - ma bisogna sempre ricordare che Detto Fatto è una sua creatura". Ma Bianca Guaccero è fidanzata? Da come risponde si direbbe proprio di no: "L'unica cosa che non sopporto del mio lavoro è il gossip". E nelle ultime settimane la conduttrice pugliese è finita al centro delle cronache per una possibile relazione con Luca Bizzarri.



Ma è la diretta interessata a far chiarezza in merito. "Non sono fidanzata né con Fabrizio Moro né con Luca. Anzi, ora faccio chiarezza: Luca l’ho incontrato due volte in un ristorante per puro caso vicino casa mia, lui cena spesso li. E’ un ottimo professionista, ci siamo scambiati due parole. Da qui alla storia d’amore o addirittura il matrimonio non so come si sono arrivati. Con Fabrizio ho fatto un duetto nel suo ultimo disco, è una persona che stimo ma solo un amico".

