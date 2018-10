“Me ne vado!”. GF Vip: non una ma ‘la’ concorrente scoppia in lacrime ed è decisa

Ad un certo punto del Grande Fratello capita sempre: il periodo di incertezza e malessere. Inizia sempre qualcuno con qualche urlo, poi le lacrime e infine la confessione. Insomma, nella casa più spiata d’Italia si respira un’aria pesante: iniziano a sentirsi le prime insofferenze per la convivenza forzata tra estranei, la differenza dei punti di vista e le difficoltà di gestione dei compiti a casa. La scorsa settimana due Vip sono stati protagonisti di una lite furibonda: il conduttore televisivo Valerio Merola si è scagliato contro Maurizio Battista. La delusione per la nomination ricevuta dal comico è stata davvero insopportabile, soprattutto per il legame di amicizia che pareva essersi creato nei giorni precedenti. E ora anche per la splendida attrice romana è arrivato il momento dello sfogo. La 64 enne Eleonora è scoppiata in un pianto disperato. Il suo è stato un vero e proprio crollo emotivo e fisico, complice sia le condizioni di vivibilità all’interno della casa sia la nostalgia dei propri cari. (Continua dopo il video e la foto)



Oltre alla nostalgia dei propri affetti più cari, in primis i figli Paolo e Andrea, la Giorgi ha accusato un malessere fisico dovuto alla fame. Pare che infatti le razioni di cibo spettanti a ciascuno siano insufficienti. E lo stomaco vuoto ha iniziato a farsi sentire. Eleonora si è rifiutata di andare a letto con i crampi allo stomaco e a questo sfogo è seguito un pianto inconsolabile. Il suo coinquilino Francesco Monte è stato molto sensibile nel consolarla e darle sostegno, ma soprattutto ha deciso di affrontare la situazione.

Ha indetto una riunione per tentare di risolvere il problema, anche perché a quanto pare le condizioni erano divenute ormai insostenibili per la sua coinquilina. Il popolo del web si è scatenato con commenti a favore e contro l’atteggiamento della Giorgi. Ma nella Casa del GF Vip 2, si sa, tutto può succedere e nei prossimi giorni ci saranno di sicuro degli sviluppi. La Giorgi nei giorni scorsi si era resa protagonista anche di una gaffe senza precedenti. Durante una conversazione con la Marchesa, l’attrice si è lasciata sfuggire una frase di troppo.

E’ proprio vero che, una volta entrati nella casa del Grande Fratello ci si dimentica di essere osservati da miriadi di telecamere e si iniziano ad affrontare man mano le giornate in maniera quasi naturale. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio. E’ in una situazione simile a questa che si è trovata proprio Eleonora Giorgi nelle ultime ore: complice una tranquillissima chiacchierata con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, si è lasciata andare a dei commenti non proprio lusinghieri nei confronti del cantautore Zucchero, inciampando in una gaffe decisamente importante e divertente.

