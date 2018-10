Michelle Hunziker: il 10 ottobre non è mai una data banale per la showgirl e conduttrice televisiva svizzera. E da qualche anno è un giorno ancora più speciale grazie al compleanno della figlia Sole e all'anniversario di matrimonio con Tomaso Trussardi. Da sempre, invece, questa data per la famiglia Hunziker è speciale per via del compleanno di mamma Ineke. E allora festa specialissima per Michelle: come ricostruisce il settimanale 'Oggi': la Hunziker 'paparazzata' mano nella mano con la festeggiata, la piccola Sole. Ma dà attenzioni anche alla più piccola, Celeste. La sua prima figlia, invece, pensa da sola a sé stessa, visto che Aurora Ramazzotti ha già 20 anni. Anche se quest'anno non ha portato con sé il fidanzato Goffredo Cerza… E appunto, la famiglia si completa con l'arrivo dal marito di Michelle, Tomaso Trussardi, e la nonna-mamma-festeggiata Ineke. (Continua a leggere dopo la foto)



Questa volta, a differenza di quanto accaduto nel passato, ai grandi festeggiamenti di Michelle Hunziker manca Eros Ramazzotti con la sua seconda moglie Marica Pellegrinelli. Altre volte, infatti, il cantante e la nuova compagna avevano partecipato anche loro alla festa per l'anniversario di matrimonio di Michelle Hunziker. Intanto, su Instagram la conduttrice di Striscia La Notizia ha voluto ringraziare il marito Tomaso Trussardi. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Otto anni d'amore, due figlie, la voglia di mettere in cantiere un terzo e tantissime dediche per le occasioni importanti. Arriva l'ultima proprio in occasione dell'anniversario di matrimonio - il quarto - da parte di Michelle Hunziker al marito Tomaso Trussardi. L'evento, festeggiato il 10 ottobre, Michelle Hunziker ha scritto su Instagram: "E dopo 8 anni mi stupisci ancora, buon anniversario amore". La conduttrice de La Striscia La Notizia ha postato sui social una foto che la ritrae con il suo regalo, apprezzatissimo, rose rosse. E ancora, in un'altra storia sui social: "Per finire la serata mio marito mi ha portato a cena e mi ha fatto trovare altre rose - racconta la showgirl svizzera in una storia su Instagram - È così bello mio marito". (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma, per Michelle Hunziker è un periodo davvero felice. Niente a che vedere con gli anni difficili della setta da cui dipendeva affettivamente e che l’aveva allontanata da tutte le persone che amava: "Oggi so che l’amore deve essere sì totalizzante, ma libero. Se non lo è non è amore", afferma sicura Michelle. Sempre più innamorata del suo Tomaso Trussardi.

Leggi anche:

Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha una nuova compagna. Ma ha sentito Gemma Galgani

fbq('track', 'Gossip');