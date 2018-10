Non farà più parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, ma Giorgio Manetti resta un personaggio amatissimo. Ora si dedica al suo nuovo progetto 'Giorgio Manetti LifeStyle”. Lanciato il 17 settembre scorso, “si occupa principalmente di organizzare eventi sia privati che aziendali, in varie parti del mondo – si legge sul sito - Per il nostro team di professionisti esiste un solo scopo: il successo, raggiunto tramite l’applicazione dei nostri punti di forza, nei quali crediamo ciecamente: bellezza, eleganza, creatività, professionalità e innovazione”. Ma il cavaliere fiorentino che ha fatto la storia a Uomini e Donne è stato recentemente intervistato dal settimanale Nuovo e, era inevitabile, è tornato a parlare anche di Gemma Galgani e di altre protagoniste del programma di Maria De Filippi. Non solo. C'è anche una parte succosa in cui il Gabbiano fa una rivelazione inedita: si è fidanzato. Proprio così. Ma andiamo con ordine. (Continua dopo la foto)



Non è chiaramente Gemma la sua compagna, ma Giorgio ha confidato di averla sentita di recente. È stata lei a scrivergli un messaggino quando ha inaugurato la sua nuova attività. “Gemma mi ha fatto gli auguri per questa nuova avventura. La prima persona a farmeli, fuori dallo staff di Maria De Filippi, è stata lei, con un messaggio. E io ho apprezzato molto questo suo gesto”, ha detto l’ex cavaliere. Che sì, ne è stato felice, ma esclude subito un possibile ritorno di fiamma con la dama.

“Lei lo sa che è finita. Certo può capitare, e mi fa piacere, che io mi trovi a Torino o lei a Firenze e ci prendiamo un caffè per fare una bella chiacchierata tra amici. Io la ritengo una donna intelligente”, ha precisato Manetti. Poi la rivelazione sulla sua nuova compagna: “Uscito dalla trasmissione ho ricominciato a vedere una persona che, giustamente, quando ero all’interno di Uomini e Donne non frequentavo con assiduità. E mi sto godendo questo periodo di tranquillità con lei, una donna che non c’entra con il programma”.

Qualcuno avrà subito pensato che fosse Anna Tedesco la sua nuova fiamma e invece no. I due sono rimasti in contatto, ma solo come amici. Giorgio continua a sentire anche Tina Cipollari. Conosce anche il suo nuovo partner, Vincenzo, ristoratore fiorentino. Sono grandi amici e Giorgio è molto felice della loro relazione. Lui, dice, è una brava persona, molto generosa e disponibile. E si è anche già proposto per organizzare le loro future nozze.

Uomini e Donne, botte tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Interviene Maria De Filippi: cosa è costretta a fare