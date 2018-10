Antonella Clerici, dopo mesi di assenza dal piccolo schermo è arrivato il momento di tornare in tv. È stato un addio sofferto quello a 'La prova del cuoco'. Per 18 anni, intorno a mezzogiorno, 'Antonellina' era lì, in studio, a dispensare ricette e a dirigere sfide culinarie. Per molti telespettatori è stato uno choc da cui ancora devono riprendersi quando è stato annunciato il suo addio alla trasmissione. E soprattutto devono ancora abituarsi alla nuova padrona di casa, Elisa Isoardi. Ma non c'è giorno che qualcuno non chieda alla Clerici di tornare a 'La prova del cuoco'. Insomma, c'è tanta nostalgia di Antonella e la sua vecchia squadra. Ma tra pochi giorni il pubblico che tanto la ama potrà finalmente rivederla in video. Partirà il prossimo 27 ottobre 'Portobello', il programma che andrà in onda in prima serata, su Raiuno. Alla Clerici, dunque, l'arduo compito di riportare in tv una trasmissione che ha fatto la storia della televisione italiana: quel Portobello condotto all’epoca da Enzo Tortora. (Continua dopo la foto)



Ovviamente la versione della Clerici sarà in chiave moderna e rinnovata e lei, a giudicare dalle interviste rilasciate, è carica e pronta per questa nuova avventura. Manca davvero poco ormai e mentre sale l'attesa, la conduttrice ha pensato di dare una piccola anteprima ai suoi follower di Instagram, che aspettano con trepidazione di vederla nuovamente in onda. Nelle ultime ore, Antonella ha postato una foto che la ritrae accanto a un pappagallo, che era e sarà anche in questa edizione il simbolo del programma.

Peccato che, alla vista di quello scatto, molti fan ne abbiano approfittato per criticare la scelta di viale Mazzini di trasmettere nuovamente lo show a distanza di così tanto tempo. Tra i commenti, infatti, qualcuno sottolinea che “certi programmi che hanno fatto la storia della Rai non dovrebbero più essere proposti. Mike Bongiorno, Tortora, Corrado sono inimitabili. E le loro trasmissioni devono morire con loro”. Così, osserva un altro “come per la Isoardi non va bene la Prova del Cuoco, per la Clerici non andrà bene Portobello. Portobello era e resterà del grande Tortora”.





A onor del vero, moltissimi altri fan la pensano in modo diverso e, al contrario, hanno manifestato il loro entusiasmo per il ritorno di Antonella in tv con questa nuova sfida. “Finalmente qualcosa di veramente interessante al sabato sera, sono strafelice per il ritorno di Portobello e il tuo ritorno in tv”, scrive una. E un'altra, a proposito del pappagallo: “Che carino questo pappagallo di Portobello, io ho già prenotato il posto in prima fila davanti alla tv”. Non resta che aspettare per vedere se la Clerici riuscirà a convincere i più scettici.

