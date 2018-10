Temptation Island Vip si è conclusa con un'ecatombe: nell'ultima puntata si sono dette addio tre coppie su tre (Patrick e Valeria, Sossio e Ursula e Andrea e Alessandra). Ma non è proprio finita qui: a Uomini e Donne è stata registrata una puntata speciale dedicata a Temptation alla quale parteciperà anche Simona Ventura. Le coppie, a un mese di distanza dall'uscita dal villaggio sardo, tornano in studio per gli 'aggiornamenti'. Lo speciale andrà in onda giovedì 11 ottobre alle 14.45, ma ecco qualche anticipazione. Premessa: non ci saranno Fabio Esposito e Marcella Esposito, che lasciarono insieme lo show già alla prima puntata. E grandi assenti anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, tra l'altro ex protagonisti di Uomini e Donne, anche loro usciti da Temptation insieme. Non si conosce il motivo per cui non hanno partecipato alla puntata speciale. Magari Maria De Filippi dedicherà loro un altro appuntamento, chissà. (Continua dopo la foto)

Fila tutto liscio tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che sono stati ospiti di Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo. La coppia è uscita da Temptation più unita e innamorata di prima. Non è cambiato nulla, invece, tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri. Il falò di confronto ha segnato la rottura, non sono tornati insieme e sono entrati in studio separatamente. E con la Marini, sorpresona, è apparso anche Ivan Gonzalez, il single con cui ha stretto un rapporto molto ravvicinato al villaggio.

Veniamo così ai confronti più accesi, quelli di Sossio e Ursula (altri ex protagonisti di Uomini e Donne) e Andrea e Alessandra. Sono Aruta e la Bernardo i primi a confrontarsi. Si sono detti addio al falò. Ursula, che non ha digerito l'intimità tra Sossio e la single Sara Melucci, dice di averlo rivisto. Addirittura, avrebbe pensato di tornare con lui, nonostante tutto. Ma poi è tornata subito sui suoi passi quando ha ricevuto lo screenshot di una chat che ha provato come Sossio abbia corteggiato una ragazza molto più giovane di lui. Che, ovviamente, è stato molto criticato in studio.

Noi vi consigliamo di non perdere la puntata speciale dedicata a #TemptationIslandVip! 😉 @TemptationITA pic.twitter.com/NTqy2rVib1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 10 ottobre 2018





E Andrea e Alessandra? C'è un colpo di scena. Non sono tornati insieme, ma lui ha ammesso di volere ancora bene alla sua sua ex. In studio è entrato anche Andrea Cerioli, il tentatore che ha flirtato molto con Alessandra, tanto da aver causato la rottura dal fidanzato. Ricordate la famosa palpatina al lato B di lei, immortalata dalle telecamere? Ecco: se lei sostiene di essersi sottratta, Cerioli dice il contrario. Il colpo di scena finale? Alessandra è molto indecisa sui suoi sentimenti e al momento starebbe sentendo sia Zenga che il tentatore Cerioli... Come andrà a finire?

"Mio padre...". Il dramma di Andrea Zenga. A Temptation viene fuori tutto